Abogado considera que si el país se respetara Jean Alain Rodríguez debería renunciar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista político y abogado Julio González consideró que si la República Dominicana se respetara el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, hace rato había tenido que poner su renuncia.

“Yo le puedo manifestar algo, en un país que se respete el Procurador General de la República, mi amigo Jean Alain debía renunciar, y decirle yo perdí la lucha en contra de la violencia de género, porque ahora de manera irrespetuosa vienen y les dicen a esos fiscales, mire usted está suspendido”, expuso el comunicador, refiriéndose a los jueces que dieron la libertad al asesino de la joven Anibel González.

En su participación en El Nuevo Diario en la noche, González sostuvo que las autoridades acudieron a un penal abreviado en una situación que no aplicaba debido a la máxima que dice que el intento se tipifica como la comisión del hecho mismo.

El abogado indicó que hubo una fiscal que expresó su desacuerdo con la medida que se estaba implementando de dejar en libertad a la ex pareja de González Ureña, pero que no le hicieron caso porque el populismo es la vida diaria de la Procuraduría General de la República.

“Incluso, hay una fiscal ahí que dijo miren yo no me voy a prestar para eso y es la que hace la denuncia, escribe, hace una instancia y no se le hace caso, porque la Procuraduría General de la República vive del populismo”, añadió González.

