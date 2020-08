Abogado Carlos Salcedo: “Finalmente logramos libertad exdirector OMSA Manuel Rivas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), ingeniero Manuel Antonio Rivas logró su libertad este martes, luego que la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogiera un recurso de revisión de medida, sometido por su representante, Carlos Salcedo.

La audiencia fue celebrada el viernes pasado por la jueza Solange Vásquez y este martes el tribunal emitió la decisión.

“Finalmente, si ya logramos, la audiencia fue celebrada el pasado viernes, y hoy dieron el fallo libertad, una garantía económica de 4 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica”, manifestó Salcedo al conversar con El Nuevo Diario.

Salcedo informó a este medio que Rivas no tiene ni arresto domiciliario, ni grilletes, solo libertad y pagar los 4 millones de pesos en efectivo.

El abogado del exdirector de la OMSA, también informo que el ex financiero de esa entidad, Faustino Rosario le fue variada la medida por arresto domiciliario, pago de 8 millones de pesos y grillete electrónico.

“Nos invitaron a una audiencia virtual, exprese debe ser presencial”, sostuvo.

De su lado, el abogado Ramon Ramírez Ferreras, hermano del asesinado profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Yuniol Ramírez, dijo desconocer la celebrada audiencia, y se mostró sorprendido del fallo del tribunal.

A seguidas, confesó “ellos me convocaron a una revisión de medida virtual, y yo les dije que tenía que ser presencial, pero parece que la conocieron como quiera, cuando lo correcto es que, si una de las partes no está de acuerdo, la audiencia no debió celebrarse”.

Importante destacar que la Fiscalía del Distrito Nacional excluyó a Manuel Rivas del caso de asesinato de Yuniol Ramírez y solo lo dejó imputado por corrupción, lo que provocó que los presupuestos que lo enviaron a prisión, variaran, explicó Salcedo.

Desde el 2018, el abogado Carlos Salcedo había sometido varios recursos, solicitando la puesta en libertad del exdirector de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas, acusado en el caso de corrupción en esa institución.

El caso fue reiniciado por el Cuatro Juzgado de la Instrucción el 20 de enero de este 2020.

Desde abril de 2018, cuando el caso fue declinado de la jurisdicción de Santo Domingo Oeste al Distrito Nacional, se habían realizado 42 audiencias. El caso se ha caracterizado siempre, por los aplazamientos, recusaciones y otros incidentes.

El Ministerio Público, presentó acusación por el asesinato de Yuniol Ferreras Ramírez, contra el exdirector de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas, el exempleado de esa institución José Antonio Mercado, alias el Grande, el edirector financiero Faustino Rosario, Jorge Luis Abreu (el taxista), Víctor Ravelo (El herrero), Lilian Suarez y Heydi Peña, esposa de Argenis Contreras.

Todos acusados de la muerte del abogado Junior Ramírez.

En cuanto a la extradición del principal acusado de este caso preso en Nueva York, Argenis Contreras, el hermando del asesinado abogado, Ramón Ramírez, reitera “él no tiene interés en extraditarlo”.

