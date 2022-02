Abogado Balcácer: “Yeni Berenice y Wilson Camacho van a caer presos cuando gane la oposición”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Carlos Balcácer, abogado de la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, manifestó este miércoles que quienes encabezan el Ministerio Público hoy, van a caer presos cuando gane la oposición.

“Yo no he sido tan agrio, yo le dije a él que ese grupito que tiene en la Pepca en investigación van a caer preso cuando la oposición vuelva al poder, porque va a volver al poder la oposición”, advirtió Balcácer.

“Esas son infracciones que no prescriben de cuatro años, ustedes saben lo que le hizo Camacho para ganarle la prisión a Jean Alain, le dijo a la jueza de la oficina de atención permanente que esa compañía la MAC, de Macarrulla hijo y varias más, formaron un entramado criminal para estafar el erario público, eso está en la medida de coerción”, señaló Balcácer en el programa radial El Rumbo de la Mañana que se transmite de lunes a viernes por Rumba FM.

Aclaró que la demanda a la jueza Kenya Romero y a la secretaria Eliza Cabrera se debe a que se han negado a entregar unas certificaciones sobre las resoluciones que han sido dictadas a solicitud del Ministerio Público relacionadas a la investigación por el que está siendo procesado el ex procurador.

“En primer lugar, con el tema de la disculpas eso obedeció diríamos a un error comunicativo porque nunca se discutió con efectividad y eso se aclaró incluso, brevemente empezando con la jueza y la secretaria”, dijo.

Agregó que “cuando un juzgado, tribunal o corte te rinde a ti una decisión o una resolución jurisdiccional, una sentencia, esa misma sede judicial es la autorizada por ley para rendir una certificación simple o una fotocopia precaria de esa decisión que evacuó”.

“Nosotros les hemos solicitado en reiteradas ocasiones a la Secretaría de la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción que nos expida una copia de las únicas 8 o 12 decisiones que han rendido en contra de Jean Alain”, explicó el abogado.

Indicó que “cuando el Ministerio Público solicita por ejemplo una medida de embargo, conservatorio o una orden de arresto o allanamiento, es lógico que el destinatario a ejecutar esa resolución no se puede enterar, no puedes enterarte tú de que están pidiendo una autorización para allanarte tu casa mañana, ahora bien cuando ya eso está rendido el tribunal del juzgado tiene que rendirte a ti esa resolución”.

“Hay bienes, muebles, inmuebles y dinero que han sido inmovilizados, embargados, trabados e incautados que en primer lugar no tienen que ver nada con la actividad económica y profesional como abogado y exfuncionario de Jean Alain. Me explico mejor, si tú eres socio de la oficina de abogado de Jean Alain y tienes una Jeepeta Tahoe a ti no se te puede incautar porque eso es antes de él llegar a la procuraduría”, indicó Balcácer.

Además, dijo que “ese tipo de decisiones de resoluciones, nosotros las necesitamos porque tenemos encima el plazo puesto por un juez donde el Ministerio Público debe rendir acto conclusivo, es decir acusa o archiva”.

El abogado citó el código procesal penal en el despacho judicial y la ley de carrera judicial todo está indicado que “los secretarios no tienen facultad deliberativa”.

Agregó que el secretario siempre dispone de un plazo para recurrir “la presente decisión”.

Mencionó el artículo 190 del Código Procesal Penal.

“Ese artículo lo que dice es que cuando tú quieras que te informen algo del progreso o no de la investigación a ti se te diga es en qué está eso, pero no mandarme a mi donde Yeni Berenice o donde Camacho para que ellos me entreguen a mí una resolución que llegó a tu despacho”, dijo.

“No estamos pidiendo que expidan una certificación de una resolución que ha denegado peticiones del Ministerio Público. Hay muchas cosas que el Ministerio Público y los jueces realmente en coordinación la rechazan, no eso lo que se está pidiendo. Estamos pidiendo las resoluciones que tú mismo diste, entonces como ella se negó hay involucramiento directo con la jueza y el despacho judicial tiene que velar por el orden, la organización del archivo y velar inclusive porque el secretario se porte bien con los usuarios y con las partes involucradas”, indicó.

Expresó que no les quedó más remedio que demandar en responsabilidad civil.

