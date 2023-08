Abogado asegura es más fácil pagar a invasores de terrenos para que desalojen que ir a los tribunales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Melanio Ureña denunció este martes que es más viable y económico llegar a un acuerdo con los invasores para que abandonen un terreno, que embarcarse en un proceso legal.

Destacó la complejidad y las deficiencias del sistema legal en lo que respecta a los casos de invasión de propiedades, argumentando que todo radica en la cantidad de tiempo y recursos que se requieren para resolver estos conflictos a través de los tribunales.

En ese sentido, narró que entró en un callejón sin salida al tratar de recuperar una propiedad invadida por una persona indocumentada, porque a pesar de tener el título del terreno el proceso resultó ser complejo y muy costoso.

“Yo tengo un caso que lo estoy llevando en Gapre, donde la invasora es indocumentada, no quiere salir e interpone ella una denuncia, yo con mi título y me citan a mí. Cuando voy donde el magistrado, él me dice a mí que lleve yo el proceso para un desalojo, invadiendo ella la propiedad y siendo indocumentada”, narró.

Realizó estas declaraciones durante su participación en el programa “Con la Dra. Controversia”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“Cuando homologamos un acuerdo ante el magistrado que tiene el caso, quedamos en pagarle el alquiler a ella de una vivienda para que ella desaloje mi propiedad y cuando le doy el dinero dice que 30 mil pesos no le dan porque ella tiene cuatro muchachos”.

En ese orden, destacó la necesidad de abordar estas debilidades en el sistema legal y encontrar soluciones que brinden a los propietarios una mayor seguridad y garantías de los derechos como propietario.

“Teniendo yo mi título, él me dice que agote el proceso: Interponer una querella, esperar que me den una cita, luego esperar a que haya un cúmulo para solicitar la fuerza pública. El proceso que yo voy a llevar ahora involucra un costo, entonces, ¿dónde está la garantía que el Estado me debe dar como propiedad privada?”, pregunto.

Relacionado