Abogado apunta variación de coerción en caso Coral muestra que niveles de populismo en MP son elevados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Eddy Pérez consideró que el hecho de que cuatro imputados en el caso Coral pasarán de prisión preventiva a arresto domiciliario, sería una muestra de que los niveles de populismo del Ministerio Público son muy elevados, y de que los investigadores técnicos en materia de corrupción estatal de la Fiscalía presentan falencias graves.

Sostuvo también que la decisión de variar la medida de coerción en el caso Coral fue tomada por la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, en base a las garantía que ofrece la propia Constitución de la República.

“La Fiscalía asumió un nuevo brazo punitivo para perseguir con los mismos fiscales que nosotros formamos, que eran fiscalizadores cogiendo chismes de que fulanito me dio o no me dijo”, añadió.



Pérez emitió sus consideraciones junto a los comunicadores Mariano Abreu y Doclar Castillo, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

Pérez criticó que el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, se haya mostrado inconforme con la variación de medida al manifestar que “este es el único país en el mundo en el que el debido proceso y la lógica solamente aplica para beneficiar a los procesados por casos de corrupción”.

“Nuestros fiscales se formaron con falencias técnicas muy graves, tan graves que una de las máximas figuras como lo es Wilson Camacho hace un flaco servicio a la democracia al poner en tela de juicio una decisión que evidentemente está tomada en base a las garantía que ofrece la propia Constitución dominicana”, apuntó.

Relacionado