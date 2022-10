Abogado Andrés Toribio aclara situación de Rochy RD; manifiesta intención “mal sana” contra el artista

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras darse a conocer la notificación por el Noveno Juzgado de la Instrucción de la Provincia Santo Domingo, al exponente urbano Rochy RD, para que comparezca por una supuesta denuncia que fue archivada de delito de alta tecnología.

El abogado del artista, Andrés Toribio, aclaró este miércoles las razones que llevaron a que se reabra el caso, aseverando que darán cumplimiento a la mayor brevedad posible a un acuerdo que se cerró a principios de este año y que no se pudo cumplir ya que Rochy se encontraba en prisión.

“Esta querella fue del 2020, que fue archivada mediante un acuerdo que se llegó. Entonces, como Rochy estuvo privado de libertad, el tenía que cumplir con grabar un tema, producto de que estaba en prisión él no lo puede grabar, entonces apoderan una sala para decirle a un juez que revoque el acuerdo y que se siga investigación con relación al caso”, dijo el jurista tras ser contactado por El Nuevo Diario.

Explicó que ya tienen alrededor de 10 días dándole salida al impase, sosteniendo que no fue a una de las audiencias ya que las partes se habían puesto de acuerdo, para en los próximos días dar cumplimiento a lo acordado, dejando claro que en ningún momento se va a someter a Rochy.

“El día dos de noviembre Rochy no se va presentar, porque los abogados tampoco no se van a presentar y se va a caer el asunto de la revocación, porque no es un sometimiento que hay en un tribunal, la fiscalía no está sometiendo a nadie”, aclaró Toribio.

Agregó que estos lo que quieren es que como Aderly Ramírez, nombre de pila de Rochy RD no dio cumplimiento a lo acordado, se siga con las investigaciones que inició la Fiscalía en el 2020.

Toribio manifestó que hay una “intención mal sana”, ya que con esto quieren “dañar y provocar morbo”, sosteniendo que no es nada nuevo, sino algo que se le está buscando solución.

“Hay una intención mal sana de provocar quizás daño a la figura de Rochy, pero que esa situación en la que se hace alusión esta siendo subsanada, no hay ningún conflicto nuevo es un asunto del 2020, en el que ya se dio respuesta”, aseveró.

Enfatizó de que a más tardar este jueves, Rochy RD estaría realizando el “featuring” acordado con la compañía señalada, para dar cumplimiento a lo que se había manifestado en el 2020.

“Mañana a las 3:00 pm, Rochy estará grabando con el artista”, puntualizó el abogado.

Señaló que inmediatamente se reúnan y cumplan, es posible que “los abogados sin ir a la audiencia dejen sin efecto el conocimiento, por consiguiente, nadie compadece y queda sin efecto”.

