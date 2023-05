Abogado afirma tribunales de RD nunca han utilizado huellas dactilares como evidencia en un caso

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- República Dominicana no está ni cerca de estar preparada para contemplar la pena de muerte como pena máxima, debido a que la calidad de los actores del sistema, tanto investigativos como judiciales, no están calificados para usar los métodos científicos correspondientes como ayuda para determinar la culpabilidad de una persona, consideró el abogado Reemberto Pichardo Juan.

Pichardo Juan reforzó su premisa al afirmar que en su experiencia como abogado, nunca ha visto al Ministerio Público utilizar la huella dactilar o algún método forense para vincular a una persona o arma con una escena del crimen.

“Aquí no se usa ningún tipo de método forense, ni siquiera arcaico, aquí ni las huellas digitales las he visto presente en un tribunal. Yo me tomé la molestia de preguntarle a abogados de más larga data que yo y me dijeron: ahora que tú lo mencionas, yo nunca he visto un caso en el que el Ministerio Público haya utilizado la huella dactilar de alguien, para vincularlo ni a un arma ni a una escena del crimen”, expuso.

“Esto quiere decir que aquí la culpabilidad de un individuo se establece fuera de una base científico forense”, expresó Pichado Juan al ser entrevistado en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“El ADN, utilizado desde finales de los 90 como prueba fundamental para casos de violencia sexual o de cualquier índole y vincular personas a armas o a escenas del crimen, aquí solo se utiliza en el tribunal de familia cuando las partes lo pagan”, aseguró.

En tal sentido, el abogado sostuvo que lo único que puede mejorar el sistema de justicia es eliminar el personal actual y colocar personas que posean el conocimiento que se requiere.

“Quien dañó esto fue el personal político, en las instituciones estatales había un personal puramente técnico que era el que manejaba el Estado y el que se encargaba de hacer este tipo de investigaciones”, narró.

Detalló que los datos biométricos de todos los dominicanos que posee la Junta Central Electoral posee, facilitarían a las autoridades la identificación del autor de un crimen si se comparan las huellas encontradas en la escena del delito.

Relacionado