Abogado afirma Estado dominicano ha sido el gran estafador de familia Rosario

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado de la familia Rosario, Jhonny Portorreal, afirmó hoy que el Estado dominicano ha sido el gran estafador al no haber entregado los bienes que supuestamente deben recibir los miembros de esta familia producto de una herencia.

“La tierra de los Rosario fueron confiscadas por Trujillo, quitadas a la mala y el Estado dominicano ha sido el gran estafador de la familia Rosario que nunca les pagó un chele”, precisó el jurista en entrevista para El Nuevo Diario A.M. que se trasmite a través de El Nuevo Diario TV.

Portorreal insistió que si alguien anda buscando un estafador en este proceso en detrimento de la familia Rosario debe poner la mira en el Estado dominicano con todo y la justicia, porque deben impartir justicia y son quienes manejan la ley.

El togado que se definió como un dirigente campesino, universitario y de la izquierda dominicana dijo que las personas no pueden alarmarse por los costos que han tenido que pagar miembros de la familia Rosario debido a que quienes les pagan a los abogados son los interesados en tener ganancia de causa.

Sostuvo que “nunca nadie me ha dado a mí un chele, firmado por mí, ni por consulta, ni por el derecho de participar como el abogado apoderado que ese es el gran dilema que tienen muchos abogados conmigo, llaman a 30 mil personas a quejarse y nadie va”.

Al ser cuestionado sobre los pagos que han efectuado miembros de la familia Rosario, el letrado expuso que “tú te estas refiriendo a un proceso judicial, ¿quién costea un proceso judicial?, el afectado, pero esto ha sido gratuito, ponte tú a pensar cuánto tú pagarías para tener un abogado que enfrente al Estado dominicano y a la empresa de oro más grande del mundo La Barrck Gold”.

Califica de “grupito de disidentes”

“Esos grupitos que van a los medios de prensa no son los Rosario, esas son personas disidentes de la dirección mía, y no me acusan a mí de haberlos estafados, no hay un Rosario que lo haya hecho”, indicó Portorreal.

El abogado manifestó que actualmente hay unos 50 mil herederos que están luchando no solamente por su herencia, sino que también libra una lucha por el pueblo dominicano en el entendido que el oro que le fue arrebatado a los Rosario pertenece al pueblo dominicano.

“La familia Rosario ha sido sacada de su entorno arbitrariamente, del cual todos los Gobiernos que ha tenido el Estado se han beneficiado de esa debilidad de los Rosarios y los miembros de esta familia no son tan tontos porque han resistido hasta el día de hoy luchando en contra del Estado”.

