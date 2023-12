Abogado aclara sus clientes no tienen compromisos laborales con exempleados de Ferretería Americana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Jesús María Hernández afirmó este martes que sus clientes Luis García Crespo, Carolina García Reyes, Juan Carlos García Reyes y Luis García Padilla, no tienen compromisos laborales con los exempleados de la Ferretería Americana.

Hernández indicó que la aclaración viene a raíz de una protesta generada por los exempleados frente al Palacio Nacional, quienes en sus pancartas publicaron las fotos de sus defendidos, los cuales considera deben referirse a la ferretería, no a sus defendidos.

“Los extrabajadores por conocimiento o por falta de orientación de sus abogados, parece que ignoran lo que ha sucedido en los tribunales de la República. (…) En esas sentencias todos mis clientes han sido excluidos, ósea, ellos no tienen ningún compromiso laboral con los extrabajadores”, adujo.

Del mismo modo explicó que todos sus clientes fueron excluidos en 715 demandas llevadas a los tribunales laborales, tanto del Distrito Nacional como de Santo Domingo Oeste y Este.

Asimismo, Jesús Hernández expresó al El Nuevo Diario que solo en una de las sentencias que llegó a la corte sus clientes aparecieron, sin embargo, en el tribunal el abogado de la parte demandante solicitó el archivo, porque este entendió que no hay aspecto legal que comprometa la responsabilidad pecuniaria de sus clientes con los extrabajadores.

El jurista indicó que los exobreros no fueron cancelados, sino que “ellos dimitieron como empleados de la Americana”.

Reiteró que Luis García Crespo, Carolina García Reyes, Juan Carlos García Reyes y Luis García Padilla, no son miembros del Consejo de la ferretería, no tienen acciones, y no tienen nada que ver con dicha empresa, por lo que, alegó, los exasalariados deben reclamarle a la persona jurídica que es la Ferretería Americana, la cual puede demandar y ser demandada.

Entiende que los representantes de los extrabajadores no lo han orientado, y no lo han informado de manera correcta, por lo que le hizo un llamado a sus abogados a los exempleados que le expliquen qué pasó con relación a la demanda.