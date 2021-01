Abogada insiste archivos definitivos caso Odebrecht no han sido revocados

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La resolución del juez de instrucción Juan Alejandro Vargas no revoca el archivo definitivo de ocho de los expedientes en el caso Odebrecht y, por tanto, el Ministerio Público no está en condiciones de tomar ninguna decisión en relación a esos archivos, sostuvo la abogada Luz Díaz, quien representa al ingeniero Juan Temístocles Montás.

Díaz recordó que esa resolución del juez Vargas lo que hizo fue declarar inadmisible la objeción presentada a los archivos por la Fundación Alianza Ciudadana en atención a que esta institución no tiene calidad para interceder en el caso.

Explicó que la expresión del magistrado Vargas de que “esos archivos no existen” se trató de una reflexión al margen que bien pudo comentar “hasta en la galería de su casa”, pero que no está contenida en los dispositivos de su resolución.

“Lo que sí sabemos es que ahora mismo hay una situación de garantía jurídica, que esos ciudadanos (los beneficiados con los archivos definitivos) tienen derecho a que el sistema de justicia responda por sus actuaciones”, expresó Díaz en una entrevista en Propuesta de la Noche por Digital 15.

Indicó que en este caso “hay una actuación de un funcionario competente en el momento en que realizó esa actuación que dictaminó un archivo definitivo a favor de estos ciudadanos por lo que ahora desdecirse y que la Procuraduría quiera marchar sobre sus pasos para cambiar esa decisión, es algo que sería muy lamentable y muy cuesta arriba.

Indicó que en el caso particular del ingeniero Juan Temístocles Montás, el archivo de su expediente fue emitido “sobre la base de que no existe ningún elemento que pueda sustentar una acusación en su contra”.

“Se determinó que ninguna de las pruebas del proceso, eran vinculantes al ingeniero Montas por lo que es de justicia que el ingeniero Montás pueda ser totalmente liberado de lo que es el viacrucis del proceso”, expresó Díaz.

Para la abogada sería “muy lamentable que el ministerio público atendiendo a una corriente populista quiera hacer pasar a estos ciudadanos por un proceso que ni siquiera es necesario”.

Indicó que lo que resta ahora es esperar qué posición asumirá el ministerio público, pero insistió que con relación a la resolución del Juez Vargas” no se puede asumir ninguna decisión porque lo único que ha habido es una inadmisibilidad a una objeción, no hay ninguna decisión que haya revocado un archivo”.

“Los archivos no han sido revocados, no pueden ser revocados porque el juez decidió que esa objeción que se presentó contra los archivos fue declarada inadmisible por lo que al día de hoy los ciudadanos que fueron beneficiados con esos archivos, uno de ellos es mi cliente el ingeniero Juan Temístocles Montás, no se puede decir que su archivo fue revocado porque no hay una decisión que así lo haya hecho”, insistió en aclarar

Díaz destacó, igualmente, que el ministerio público tampoco ha realizado ninguna actuación contra esos archivos, sino que se ha limitado a realizar una investigación por otras razones que ni siquiera son las que fueron presentadas por el juez como una preocupación o una reflexión que yo diría que pudo haberla hecho en la galería de su casa o pudo haberla hecho en otro lugar.