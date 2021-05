Abogada de origen dominicano aspirante a concejala representa tres culturas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ Hija de un español, una dominicana y nacida en los Estados Unidos, la doctora Ángela Fernández, especialista en leyes migratorias y de derechos humanos, representa tres culturas y la lucha de la mujer para romper barreras y alcanzar el empoderamiento político y empresarial.

Su madre, Margarita Fernández y su abuela materna formaron parte del movimiento constitucionalista enfrentando a los invasores norteamericanos que invadieron la República Dominicana en 1965.

Fernández, quien fue la directora ejecutiva de la Coalición del Norte de Manhattan por los Derechos del Inmigrante (NMCIR), presidenta del Desfile Dominicano de Manhattan y recientemente, Comisionada de Derechos Humanos de la ciudad, designada por el alcalde Bill de Blasio, se postula como precandidata a concejala en el distrito 10 en las elecciones primarias demócratas del 22 de junio 2021.

En la contienda ella tendrá que vencer a otros seis competidores, pero asegura que a lo largo de su vida profesional y como mujer, ha logrado derribar barreras que parecían más inexpugnables que esa.

Recuerda que también tuvo que trabajar como superintendenta entre 1996-2000 de un edificio en la calle 11 y donde ella vivía, mientras estudiaba en la Escuela de Derecho en la Universidad de Columbia.

Ese trabajo le permitió pagar una renta baja y asegurar sus estudios al tiempo que trabajaba.

“He trabajado toda vida”, dijo Fernández en una entrevista ayer lunes con este reportero sobre el avance de su campaña, la que dice, está recibiendo un apoyo creciente en los electores y la comunidad en general, en cuyos ámbitos casi todo el mundo la conoce por su trabajo profesional y comunitario especialmente a favor de los inmigrantes y en casos de violaciones civiles y derechos humanos.

“La campaña va muy bien porque tenemos equipos con mucha gente en las calles, y eso es muy importante, es la manera como se gana. Ha habido como un boom esta semana y el equipo me reporta que los electores y la comunidad saben que estoy corriendo y me están apoyando”, añadió Fernández.

“La campaña está marchando muy bien porque el apoyo va en crecimiento y el nombre de Carmen no está sonando”, dijo en referencia a la asambleísta Carmen de la Rosa que también se postula al Concejo Municipal por el mismo distrito.

“Lo que estamos captando es asombroso al extremo de que alguien que yo no conozco compuso un merengue para mi campaña espontáneamente y con toda la gente que ha salido me dicen que conocen mi trabajo, y muchos de los a que a sus familiares les resolvimos deportaciones se acuerdan y me garantizan su respaldo”, señaló.

“Esto es sin parar, también me lo dicen padres de estudiantes y personas que provienen de casi todos los sectores de la comunidad”, indicó Fernández.

Dijo que la comunidad se siente huérfana diciendo que ninguno de los oficiales electos del Alto Manhattan, han trabajado para resolver sus necesidades, como la vivienda, el hostigamiento de los caseros y la desigualdad en el trato, porque los dueños se niegan a reparar los apartamentos, sacan a los inquilinos pobres y luego los reparan para rentárselos a gentes de otras razas y cobrarles el doble o el triple.

Sobre lo que le dicen de de la Rosa, señaló que la mayoría asegura que la asambleísta y los otros electos están ausentes.

“La comunidad me dice que está huérfana de representación y acción”, relató.

“En las oficinas donde deben ir los constituyentes a buscar soluciones no se les dan respuestas. La gente quiere un liderazgo con el compromiso de ayudarla. Entienden que el rol de los políticos es que les importe los problemas de la gente y que estén dispuestos a mover montañas para aliviar su sufrimiento”, agregó.

“Y que tengan la capacidad de hacerlo y yo la tengo para trabajar, accionar y ejecutar. Una de las leyes que redacté, sometí, se aprobó y se está ejecutando es la de la ciudad santuario para proteger a los inmigrantes”, recordó.

“Ninguno de los otros seis aspirantes tienen mi hoja de servicio ni el empuje para trabajar con el que yo cuento. Trabajé a nivel federal en la oficina del congresista José Serrano y en el estado como comisionada de derechos humanos donde dirigí un equipo de más de 200 investigadores, abogados y jueces, mientras en la ciudad formó parte de la Junta de Querellas Civiles (CCRB), donde se someten las denuncias contra los policías abusadores”, explicó.

En cada uno de los tres cargos su trabajo produjo resultados y un gran impacto. Citó que es la única que ha dirigido un movimiento de derechos y justicia para los inmigrantes que cuando lo comenzó hace 15 años con personas afectadas.

“Soy la única postulada que tiene penetración en las áreas del Este y el Oeste de Broadway y eso es crítico para ganar, porque necesitamos un oficial electo que sea conocido y respetado en todo el distrito”, dijo.

Además, Fernández dijo que logró que se aumentara el presupuesto de la coalición, que era de $3,000 dólares y subió a $2.5 millones para cubrir todos los gastos.

Anunció que este domingo se reunirá en la mañana con el ex diputado de ultramar Rubén Luna y continuará en las calles en su campaña cara a cara.