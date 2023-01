Abogada confirma Embajada EE.UU. agiliza con citas para visa de turistas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La abogada especialista en derecho migratorio, Solenmy García, confirmó que la Embajada de Estados Unidos está agilizando los trámites para otorgar citas a corto plazo para visas de turistas

“Se han ido agilizando por el cúmulo de citas que tenían anteriormente, eso ha ido bajando, ahora mismo en el 2023 hay muchas citas pendientes de años anteriores”, explicó.

Manifestó que las solitudes están avanzando y esto ha permitido que las citas más cercanas ya no sean para 2024 y 2025, como se había anunciado anteriormente; sino que en la actualidad se puede obtener una situación para el año en curso.

“Estamos avanzando en el tema de las solicitudes; es decir, que teníamos citas para 2024 y 2025, pero estamos consiguiendo citas para el 2023; o sea, que si quieres iniciar el proceso, este es un buen momento para hacerlo”, expresó.

Este lunes la Embajada de Estados Unidos, recordó a la población a través de su columna “Pregúntale al Cónsul”, colgada en su página web, que pueden programar citas para fechas más cercanas si así lo desean.

Al ser entrevistada en el programa “El Nuevo Diario los sábados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, la especialista en temas migratorios aseguró que los recursos económicos sí son tomados en cuenta a la hora de solicitar un visado de turista, porque las personas deben garantizar al país que pretenden visitar que no representarán una carga pública.

“Cuando tú solicitas una visa de turismo, tú vas a conocer; entonces, lo ideal es que tú tengas el dinero para poder conocer, de lo contrario tú no aplicas para ese tipo de visa, no tienes los recursos necesarios, entonces te terminas quedando y convirtiéndote en una carga pública y eso es lo que ellos no quieren”, añadió.

De igual forma, dijo que aunque todo va a depender del perfil de ciudadano, cuestionamientos sobre la profesión y el lugar de alojamiento del visitante son algunos de los más frecuentes, durante una entrevista consular.

Por tanto, recordó “que todo lo que está en el formulario “es información sobre usted y sobre eso vienen las preguntas”.

