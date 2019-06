Abogada califica de funestas las declaraciones del ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La abogada y comentarista política, Esmeralda Mancebo, calificó de funestas las declaraciones del ministro de Educación de la República Dominicana (Minerd), Antonio Peña Mirabal, quien dijo que solo si el presidente Medina se lo pide detiene la Orden Departamental 33-2019, sobre ideología de género.

En su comentario en El Nuevo Diario en la Tarde, que se trasmite de lunes a viernes por la plataforma de El Nuevo Diario TV, la analista política expresó que “o sea, que la educación de nuestros hijos, con todo y la sociedad haberse manifestado en contra en un 80% de la perspectiva de género que se quiere aplicar en las escuelas, y que la respuesta sea, no yo solamente la retiro si el presidente me dice, sin importar el interés y derecho de los padres”.

Indicó que no se ha hablado con el consejo de padres, ni las organizaciones encargadas para informarle sobre la aplicación de esa política en las escuelas, a la vez de señalar que pareciera que las autoridades se encuentran por encima de las leyes vigentes que rigen el país.

En otro sentido, Mancebo vio con pena los casos que se han estado presentando en el país, donde jóvenes han estado cometiendo actos delictivos e hizo énfasis en el caso de Lisa Marina Elia García y Luis Alexander Lamber, alias “La Falacia”, involucrados en el asalto al mayor de la policía Domingo García Sugilio, jefe de seguridad de los suegros del presidente Danilo Medina.

Consideró que muchas de las cosas que están sucediendo en el país en cuanto a la inseguridad ciudadana y esos casos delictivos son el fruto de la desigualdad social que el mismo Estado ha ocasionado por actuar de forma indiferente ante la ciudadanía.

“Cuando he tratado el tema de la desigualdad he dicho que la pobreza no es sinónimo de delincuencia, pero sí la desigualdad social, entre más se abre la brecha entre los que tienen mucho y los que no tienen, se crean este tipo de personas”, reiteró la abogada Mancebo.

Expuso que el Estado debe gobernar y funcionar sin privilegios para todos los dominicanos, lo cual debe ser la visión de las autoridades para que las nuevas generaciones puedan caminar el país sin temor a ser atracados por personas que por la desigualdad social reinante andan cometiendo fechorías

