Abinader y Vin Diesel, ¡hermosas pinceladas!

En esta temporada en que el coronavirus ha oscurecido el panorama; ha traído pesimismo, tristeza, distanciamiento y pánico; en que hemos pensado en lo frágil que es la vida; en esta época, ha sido como una inyección de energía positiva para levantar el ánimo, pinceladas de luces en el firmamento , el optimismo exhibido por el Presidente de la República , Luis Abinader y el actor norteamericano, Vin Diesel, al firmar el acuerdo que busca desarrollar un complejo turístico y un estudio de cine en la playa Bergantin, en Puerto Plata.

El escenario elegido para firmar este acuerdo no podía ser mejor: en la playa, frente al mar azul y con un sol radiante ¡muy adecuado! Sus rostros alegres, con sonrisas espontaneas y confiadas, hacen pensar que el proyecto será exitoso. Al final de la firma, emocionados, como previendo el futuro, estrecharon sus manos, sin distanciamientos ni mascarillas.

No me he detenido a conocer de los proyectos en sí; me he concentrado en leer el mensaje que se desprende de las fotos, con esas dos personalidades en ese hermoso y relajante escenario. Eso, me bastó para soñar y sobre todo, recordar que tenemos una espléndida naturaleza; lugares bellos, exóticos, tanto en el campo, llanos y lomas, como en las ciudades; lugares que nos desconectan de manera mágica de los problemas, necesidades, limitaciones y pandemias; ¡que ponen a suspirar!

Si desarrollamos estos espacios con fe, visión, pensando en el disfrute de la gente, serán estupendos nidos para encontrar paz espiritual, para descansar. Confió en que esa es la misión, la esencia del acuerdo firmado por el gobierno con el reconocido actor y por los que han sonreído de felicidad.

Debemos desarrollar y promover los recursos , potencialidades y bellezas de nuestro pais, exhibiéndolos con orgullo al mundo; debemos desarrollar el sector agropecuario y sus tierras fértiles, para que sirva de parámetro y sea también visitado y llevado al cine ; debemos contribuir al desarrollo de las pequeñas y grandes empresas ; que la población y los visitantes no tengan que recurrir a otras naciones para lo básico; debemos fomentar sanos valores morales ; abrir fuentes de educación positiva , para desarrollar talentos, para proporcionar oportunidades de ser mejores y vivir en armonía, abogando por el bien común; debemos hacer de RD un modelo a seguir, ¡un paraíso inolvidable!.

Estoy segura de que acuerdos como el firmado entre el gobierno y Vin Diesel, en un futuro no muy lejano, no solo se harán para desarrollar turismo en playas, sino en cualquier rincón de este país, de esplendida naturaleza, sol radiante, personas alegres, sencillas, trabajadoras, que le gusta bailar y brindar lo que produce, con alegría y generosidad, ¡lo que necesita la humanidad!.

El presidente Abinader dijo: “hoy queremos que Bergantin pase a la historia como un destino integral, innovador y sostenible”. Eso esperamos; se logró en Punta Cana con iniciativa privada; con la ayuda gubernamental, podemos conseguirlo en toda la nación. ¡Adelante! .

Por Venecia Joaquín