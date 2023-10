Abinader viajará este miércoles para reunirse con Biden; esta es parte de su agenda

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader viajará a Washington el próximo miércoles, para participar en la cumbre de Líderes de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, el cual estará encabezado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El mandatario dominicano dio a conocer durante La Semanal con La Prensa, parte de la agenda que desarrollará durante tres días en Washington, al tiempo de que no descartó tocar el tema de Haití en ese encuentro, pese a que ese país no forma parte de esa asociación.

«Vamos a tener varias actividades desde el día primero, el día dos y en la Casa Blanca vamos a pasar medio día del día tres y en la tarde (del viernes), estaremos retornando», dijo.

Aseguró que la agenda del viernes es bien densa. «Estaremos desde las 8:30 a.m. en un desayuno con la secretaria del Tesoro Yellen; después, a las 9:15 a.m. traslado a la Casa Blanca; y a las 10:30 a.m. reunión plenaria con los jefes de Estados y de Gobiernos con el presidente Biden y el secretario Binklen».

«Vamos a almorzar también, allá en la Casa Blanca y ahí vendrán siempre temas de interés de cada uno de los presidentes, pero el tema básicamente es el de la alianza por la prosperidad económica y la serie de programas que está presentando EEUU para estos países latinoamericanos, siempre, muy posiblemente, se trate el tema de Haití, aunque Haití no es parte de esa alianza, el primer ministro de Haití no estará presente», destacó.

Además, recordó que esta asociación «fue una iniciativa que lanzó el presidente Biden en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles el pasado junio de 2022 y este es uno de los seguimientos a estos temas».

En dicha asociación hay más de 10 países del hemisferio occidental inscritos, entre ellos Repúbica Dominicana, Barbados, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay.