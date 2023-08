Abinader tiene el “compromiso histórico” de anunciar la reelección, afirma Mario Díaz

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El dirigente sindical Mario Diaz afirmó este viernes que el presidente de la República, Luis Abinader, tiene «un compromiso histórico» con la nación dominicana y por eso «está obligado» a anunciar su reelección, para que siga al frente del Gobierno y evite que «vuelva el retroceso».

El mandatario tiene hasta el 17 de este mismo mes para definir el tema y despejar las expectativas.

Mientras tanto, Díaz también reiteró que «la historia y el pueblo no le perdonarían jamás al gobernante no asumir el compromiso de reelegirse y ganar» y, añadió que, «el país retrocedería 30 años si otro que no sea Abinader asume la presidencia de la República en el 2024».

«Estamos amenazados con volver al pasado, estamos amenazados con que la administración corrupta que nos gobernó 20 años, venga ahora a acabar con lo mucho que hemos avanzado en este periodo gubernamental», aseguró.

En la misma nota de prensa, el dirigente choferil y activista político garantizó que el Movimiento Nacional Reeleccionista «La Expansión», del cual es coordinador, «ya está totalmente conformado y engrasado en cada rincón del país, con la decisión firme de promover en cada rincón la reelección del presidente Abinader, porque se lo merece para seguir avanzando».

Mario Díaz es un promotor decidido de la continuación en el poder del mandatario.

