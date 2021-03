Abinader, sus verjas y el Papa Francisco

Introducción

1.- La ideología es la que guía los actos que ejecuta una persona física; ella viene a ser, en la práctica, la que manda a hacer al individuo lo que cree debe hacer o no hacer. Ella es la doctrina, el conjunto de las ideas, el ideario de cada quien.

2.- El presidente Luis Abinader, desde el punto de vista clasista, se identifica con la ideología del sistema capitalista desarrollado o subdesarrollado, la democracia representativa y, dentro del cristianismo, con el catolicismo, hoy orientado por su Santidad, el Papa Francisco.

I.- El presidente Abinader, y la inmigración haitiana

3.- La presencia de nacionales haitianos trabajando en nuestro país como inmigrantes, tiene una explicación social, económica y política, resultante del desarrollo desigual de Haití y la República Dominicana. El haitiano no está aquí por un querer venir a trabajar, sino porque para subsistir, vendiendo su fuerza de trabajo, no encuentra mercado en su lar nativo, por lo que llega allí donde le es posible ganarse el pan para sí y enviarle algo a sus familiares

4.- La inmigración tiene, no solo componentes laborales y económicos, sino también humanitarios que, aunque no están a simple vista, no pueden ser ignorados. El drama de los inmigrantes no es invisible.

5.- El fenómeno migratorio no se elimina, ni se detiene con métodos violentos, acciones legales, o las más variadas medidas coercitivas. Los problemas de naturaleza social tienen solución en los marcos de políticas sociales tomadas desde las alturas del poder del Estado.

II.- El Presidente Abinader y sus verjas

6.- En el curso de la alocución pronunciada por Luis Abinader, el pasado 27 de febrero, anunció la construcción de varias obras, entre ellas una verja perimetral para impedir, fundamentalmente, la inmigración ilegal haitiana.

7.- La urgencia que genera la miseria, el hambre y todas clases de penurias, no tienen límites ni distancia geográfica. Poco importa la vigilancia o altura de un obstáculo, porque pesa más el estar hambriento; la falta de techo; la desnudez y las más diversas precariedades que padecen los inmigrantes haitianos y sus familiares.

8.- Llama la atención que Luis Abinader, devoto del cristianismo; fervoroso y practicante católico; permanente seguidor de Cristo y notorio piadoso, no siga la orientación del Santo Padre, el Papa Francisco, quien se ha pronunciado a favor de los inmigrantes, como cuando dice: “estamos llamados a reconocer en sus rostros el rostro de Cristo, hambriento, sediento, desnudo, enfermo, forastero y encarcelado, que nos interpela. Si lo reconocemos, seremos nosotros quienes le agradecemos el haberlo conocido y servido”.

9.- Se advierte incoherencia ideológica de parte del Presidente Abinader, porque manifiesta contradicción entre la línea del cristianismo católico expresada por el Papa Francisco, que hoy lleva la voz firme contra la edificación de los muros, porque los considera fuera de todo sentir solidario, humano y cristiano.

10.- El Papa Francisco, hoy cabeza de la iglesia católica, se ha manifestado con respecto a la construcción de muros ante el fenómeno migratorio, señalando que: «la tentación de hacer una cultura de muros, de levantar muros, muros en el corazón, muros en la tierra para evitar este encuentro con otras culturas, con otras personas. Y cualquiera que levante un muro, quien construya un muro, terminará siendo un esclavo dentro de los muros que ha construido, sin horizontes. Porque le falta esta alteridad”.

11.- Siguiendo con el tema de los inmigrantes, que muy bien cuadra en el caso de los haitianos en nuestro país, lo dicho por el Papa Francisco: “Cuando hablamos de migrantes y desplazados, nos limitamos con demasiada frecuencia a números. ¡Pero no son números, sino personas! Si las encontramos, podremos conocerlas. Y si conocemos sus historias, lograremos comprender. Podremos comprender, por ejemplo, que la precariedad que hemos experimentado con sufrimiento, a causa de la pandemia, es un elemento constante en la vida de los desplazados”.

III.- Tres observaciones al Presidente

a.-) De cualquier forma que se quiera identificar, verjas, muros o vallas, para los fines da lo mismo, pero no debemos olvidar que de los muros que hay construidos en el mundo, para frustrar la inmigración, ninguno ha cumplido los objetivos para los cuales fueron edificados. Solamente han servido para dividir familias y llevar sufrimientos a millones de seres humanos.

b.-) Señor Presidente, no haga caso a los que solamente aspiran, con la construcción de las verjas, a ganarse unos cuantos dólares, que bien pueden servir para comenzar proyectos agrícolas en la zona fronteriza.

c).- Por último, Señor Presidente, es de su conocimiento que los proyectos agrícolas en la frontera dominico-haitiana pueden dar solución a problemas laborales, de exportación y alimentación, como se ha logrado con la finca modelo de aguacates, propiedad de su amigo Manuel Castillo Pimentel, quien muy bien sabe poner a parir las rocas, como lo hizo en el lejano Calimete.

Por: Ramón Antonio Veras