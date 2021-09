Abinader: “Si bandas haitianas ingresan al país serán enfrentadas por Fuerzas Armadas y Policía Nacional”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader sostuvo este jueves que el país cuenta con un servicio de inteligencia que conoce a los dirigentes de las bandas haitianas y advirtió que si ingresan a territorio serán enfrentadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

“Nosotros tenemos determinamos todas esas bandas, hasta ahora no ha habido problemas de que ellos entren a República Dominicana y yo les recomiendo que no entren, le recomiendo que no entren porque aquí si hay unas Fuerzas Armadas y una Policía clara y nosotros los conocemos y sabemos quienes son los jefes de banda”, sostuvo el primer mandatario.

Manifestó que el país cuenta con un servicio de inteligencia para contrarrestar esa amenaza e indicó que la construcción de la verja perimetral en la zona fronteriza garantizará la seguridad ciudadana.

Sostuvo que alertará a la comunidad internacional sobre la crisis que atraviesa Haití durante su comparecencia en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), prevista para el 14 de septiembre.

El presidente Abinader ofreció estas declaraciones tras participar en una entrevista del programa Matinal del Grupo Telemicro.

El pasado martes 31 de agosto el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, en un encuentro con directores y ejecutivos de periódicos, manifestó la preocupación del Gobierno por el posible ingreso de las bandas haitianas.

Explicó que las pandillas haitianas, además de que no obedecen a ningún grupo político, cuentan con armas más poderosas que las que utiliza la Policía Nacional del vecino país.

“Se han confederado algunas de ellas, controlan territorios y por primera vez en la historia haitiana, estamos viendo algo inédito y es que las pandillas están desarrollando un poder autónomo del poder político”, alertó.

Asimismo, precisó que en esa autonomía es donde radica el peligro que representa para la República Dominicana la expansión de estas bandas, las cuales pudieran llegar a operar en la frontera e incluso cruzar de este lado y llevar a cabo diversos actos delictivos, como secuestros, robos, tráfico de personas y de armas, narcotráfico, y hasta acciones de piratería en las costas dominicanas.

Auguró que del otro lado de la frontera hace falta con urgencia una pacificación, para lo cual dijo que República Dominicana se ofrecería como sede para un diálogo entre los sectores haitianos en conflicto.

Álvarez, manifestó que ante la imposibilidad de que República Dominicana pueda desempeñar el rol de mediador para solucionar la crisis interna de Haití, el país sí podría ofrecerse como sede para una negociación entre los sectores enfrentados, a los fines de llegar a un acuerdo.

“Nosotros podríamos facilitar el territorio dominicano y apoyar una negociación internacional, con mediadores internacionales creíbles, si los haitianos así lo decidieran”, apuntó el Canciller.

