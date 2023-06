Abinader revela primera dama y dos de sus hijas se oponen a su reelección

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader reveló este lunes que su esposa Raquel Arbaje, así como dos de sus tres hijas, se oponen a que presente su reelección en las próximas elecciones del año 2024.

Asimismo añadió, que una de ellas está insegura sobre la decisión que tome el mandatario, quien aún cuenta con varios meses para decidir si optará por un período más.

Al ser entrevistado en el programa “Esta Noche Mariasela”, el jefe de Estado expresó que todavía no ha tomado una decisión en torno a una reelección, añadiendo que es una decisión “muy difícil”, al tiempo de asegurar que antes de agosto informará si va por otro periodo.

Abinader informó también, que la oposición de su familia tiene que ver “porque administrar un Estado no es fácil”, aunque le haya impregnado pasión a su labor como presidente de la República Dominicana.

“Yo voy a tomar una decisión en los próximos meses, no es nada especial porque la Constitución me lo permite. Si yo voy, si someto eso a votación en mi casa, sacaría un voto nulo y tres en contra, que son dos de mis hijas y Raquel. Con mami no he hablado”, señaló.

