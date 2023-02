Abinader rendirá cuentas este lunes; oposición prevé un «discurso político»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader va este lunes al Congreso Nacional, donde hará su rendición de cuentas correspondiente al 2022, año para el que prometió diversas obras, algunas de las cuales no podrá exhibir en su discurso, pese a las inauguraciones intensas que hizo durante esta semana.

Miembros de partidos de oposición dieron a entender que en esta rendición de cuentas no esperan más que un discurso político, mientras del oficialismo confían en que no será así.

El economista Haivanjoe NG Cortiñas, prevé que el gobernante lo que hará será leer un discurso buscando mejorar su nivel de aceptación.

«En lo particular, no tengo expectativas positivas por el discurso, a no ser la perorata que dirá para favorecer su intento de repostularse, ante el hecho de que las encuestas lo ubican con un menor porcentaje que cuando ganó las elecciones en el año 2020. En pocas palabras, leerá un discurso con la intención de procurar apoyo y mejorar su nivel de aceptación, para ver si decide intentar repostularse, dado que existe la posibilidad de que no lo haga», aseguró NG Cortiñas.

En ese sentido, destacó que el presidente en su discurso de rendición de cuentas, «intentará construir una letanía, pero esta vez potenciada para que la población la repita como logros de su administración, que ya cumple 29 meses sin grandes realizaciones».

El miembro de la Fuerza del Pueblo agregó que «así como la economía dominicana ha estado afectada por una alta inflación durante los 29 meses de Gobierno que lleva el señor presidente de la República, su discurso de rendición de cuentas estará inflado».

De su lado, Luis Henríquez, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), criticó a esta gestión asegurando que Abinader no llegó con una visión de Gobierno, «por eso ustedes ven tantos errores, por eso ustedes ven que han devuelto como cinco proyectos».

Afirmó que en esta rendición de cuentas del presidente, no espera «más que un discurso político». «Tendrá ahí un escenario de funcionarios que le van a aplaudir, pero ese discurso no resiste un escenario contradictorio de una oposición, en que podamos hacer requerimientos o en que podamos hacer comparación», dijo.

«Mis expectativas no son muy altas, yo aplaudiría el discurso del presidente si él reconoce que tiene hoy una expansión, por ejemplo, del turismo, producto de las políticas que llevó a cabo el PLD. Yo le aplaudiría al presidente si reconoce en su discurso, que hoy puede hablar del desarrollo de Pedernales, porque hubo un partido como el PLD que resolvió el problema de la litis que había. Yo le aplaudiría al presidente Luis Abinader que reconozca que todas las obras que hoy está terminando, fueron iniciadas en el Gobierno del PLD», resaltó el legislador.

«Debe plantear cómo enfrentará temas que demanda la sociedad»

El diputado por el Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), Máximo Castro, dijo que debe esperar el discurso del mandatario para emitir una opinión al respecto, pero resaltó que el presidente tiene que plantear cómo enfrentará los temas que exige la sociedad, como la delincuencia y la inflación.

De su lado, Franklin Romero, senador por el partido oficialista, indicó que está positivo con el discurso del mandatario, debido a cómo se ha manejado y lo responsable que ha sido el gobernante desde que inició como presidente, al igual que cuando estaba en campaña.

Inauguraciones intensas en última semana

Durante esta semana, el mandatario tuvo una agenda repleta de inauguraciones, tanto en la provincia Santo Domingo como en otras zonas del país, de manera simultánea.

Entre las obras inauguradas en esta semana están 32 comedores económicos, para llegar a los 105 que ofreció el gobernante en su rendición de cuentas del pasado año.

Las inauguraciones incluyeron entrega de viviendas, carreteras, un acueducto, instalaciones deportivas, entre otras.

Obras prometidas en su pasada rendición de cuentas que no podrá exhibir

Aunque el jefe de Estado trató de inaugurar la mayor cantidad de obras posible, hay varias que prometió ante el Congreso que para esta fecha estarían listas, pero que no ha sido posible.

Entre esas se destacan la circunvalación de Baní, la cual en su discurso anunció que estaría lista antes de que finalizara el 2022, al igual que la de Azua, pero esta última fue inaugurada el 15 de este mes y la de Baní se anunció que se prevé su entrega para el mes de marzo.

Asimismo, la Presa de Monte Grande, la cual se encuentra en un 92 % de construcción y que según el jefe de Estado, estará lista para junio de este año; el teleférico de Los Alcarrizos, obra que aunque la visitó en diciembre, todavía no ha sido inaugurada.

Temas que pudiera tocar

Entre los diversos temas que pudiera tocar el jefe de Estado en esta rendición de cuentas, están la continuidad al subsidio a los combustibles, éxitos en sector turismo y zonas francas, ayudas al sector agrícolas, avances en políticas públicas en favor de los ciudadanos, éxito en estabilidad económica, obras inauguradas en los últimos 12 meses, su lucha contra la corrupción gubernamental, etc.

También, podría someter varios proyectos de leyes, entre ellos el de la creación del Ministerio de Justicia, el cual según anunciaron será introducido en el Congreso este mismo lunes.

Tema haitiano

En la pasada rendición de cuentas, el mandatario también se refirió al tema haitiano, donde reiteró su preocupación por el deterioro de la institucionalidad y deterioro de ese país y habló sobre la construcción de una verja fronteriza, cuya obra ya había iniciado, pero que hoy se encuentra paralizada en Montecristi, debido a que según Medio Ambiente se evidenció la extracción no autorizada de materiales de la corteza terrestre, el corte de árboles y relleno de material, algo que fue desmentido por el Ministerio de Defensa.

