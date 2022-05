Abinader reconoce hurtos y asaltos han aumentado, pero duda sobre veracidad de estadísticas pasadas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader reconoció la noche de este martes que los casos de hurtos y de asaltos han aumentado, sin embargo, duda de la veracidad de las estadísticas de gobiernos anteriores.

“En las estadísticas nuevas que tenemos hay un incremento en los hurtos y en los asaltos, ahora bien, ¿Sabemos que estamos partiendo de números correctos anteriormente?, puede ser que sí, puede ser que no, porque no habían estadísticas confiables. Imagínate, una Policía que se podía poner de acuerdo y decir que a David Ortiz lo mandó a matar otro que no era ese. Casos como por ejemplo que se producían en supuestos intercambio de disparos”, expresó el gobernante al ser entrevistado por el comunicador Sergio Carlos, en su programa El Antinoti.

Al hablar sobre los casos que involucran a agentes policiales, el gobernante reiteró que los casos ocurridos recientemente son penosos, pero están siendo investigados por un “Ministerio Público independiente”.

Sobre la reforma policial, aseguró que están trabajando en numerosos proyectos que han ido anunciando y otros “que por temas delicados no los podemos anunciar”.

Mostrarán estadísticas

El jefe de Estado informó que por primera vez van a enseñar estadísticas de la Policía Nacional.

“Por primera vez en la RD tiene estadísticas confiables que las vamos a enseñar en los próximos días, no solamente nacionales, sino que las estamos viendo por sectores para saber a dónde es que se están cometiendo la mayoría de los crímenes”, dijo.

Asimismo, indicó que tuvieron que enseñarle a los policías a recolectar las estadísticas.

“Tuvimos que enseñar todo el protocolo, tuvimos que decirles, vamos a hacer las verdaderas estadísticas como nunca se habían hecho, y eso es parte del proceso, para determinar donde hay mayor criminalidad”, señaló.

Reconoció que “hay una percepción de que se siente la inseguridad, y por eso estamos trabajando cada día, pero es un tema que no lo podemos cambiar inmediatamente y que lo estamos haciendo de la manera correcta”.

Considera asesinatos han disminuido

El gobernante consideró que los asesinatos han disminuido, si se toma de referencia el año 2008.

“Cuando tú comparas con el 2008, que tú tenías por encima de 19 asesinatos por cada 100 mil habitantes, tú tienes ahora alrededor de 11 asesinatos por cada 100 mil habitantes, entonces realmente ha habido una disminución en el tiempo en esos aspectos que nosotros seguiremos hablando”, expresó.

Reiteró que “ahora no se esconden los casos, como se hacía anteriormente”, además, destacó las redes sociales que ayudan a la difusión de los casos.

Relacionado