Abinader rechaza críticas a préstamos; dice da continuidad a obras dejadas inconclusas “por mala administración”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El presidente Luis Abinader rechazó este jueves las críticas que hace la oposición a los préstamos que está tomando, y asegura que las mismas se debe a que el Gobierno con “muchos menos hace más” y da continuidad a obras dejadas inconclusas “por la mala administración”.

Indicó que de esos préstamos que habla la oposición el gobierno ha tenido que pagar el 60% de compromisos anteriores.

Destacó, que con 6,500 millones de pesos que están en proceso de licitación se asfaltarán gran parte del país, además de que con 4,000 millones de pesos van hacer aceras y contenes en todos los barrios del país.

“Aquí hay gente que dice no coja dinero prestado, no gaste allí, pero, a quién le quito el dinero, a los siete hospitales que fueron inaugurados, a no comprar vacunas, a las ayudas sociales”, se preguntó el mandatario.

Dijo en una entrevista especial en el grupo Telemicro, que a su gobierno les dejaron 70 obras inconclusas, entre ellas 600 escuelas que tenían más de nueve años detenidas su construcción, y algunas en un 80%.

Negó que él esté comprometiendo al país en préstamos hasta el 2044, y en cambio expresó que su gobierno le está dando continuidad a las obras que por incapacidad del gobierno no se terminaron.

Manifestó que las obras que estaban detenidas en el país han sido reiniciadas con diseño que no tenían, y citó como ejemplo varias obras, entre ellas: la avenida circulación de Baní, donde el pasado gobierno ya había dado un avance, la carretera turística Santiago-Puerto Plata, el malecón de Nagua, que tenía 20 años detenida y el paso a desniveles en Andrés Boca Chica, entre otras grandes obras.

Informó que, en la terminación de la carretera turística de Puerto Plata, el actual gobierno puso el 44%.

“Nosotros hemos tenido que darle continuidad a las obras que ellos dejaron, por eso me están atacando, hemos tenido que cargar con esa mala administración de antes y nosotros mejórala”, puntualizó.

Luis Abinader dijo que es bueno que la oposición haga críticas, pero que por lo menos haga una propuesta “yo no he oído una propuesta, que diga esto está mal, vamos hacerlo así”.

