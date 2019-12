Abinader proclama a Ulises candidato a alcalde de Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y aliados, Luis Abinader, proclamó hoy al diputado Ulises Rodríguez como candidato a alcalde de esta ciudad.

La proclamación de Martínez se realizó en una actividad que resaltó por la unidad y el entusiasmo de la dirigencia y militancia perremeísta, y el convencimiento de que su victoria en el municipio y la provincia Santiago serán parte de de la ola de cambio que dijo Abinader recorre todo el país, dice una nota del equipo de prensa del PRM.

El acto de proclamación, celebrado en el Centro de Convenciones UTESA, inició las 10:30 con la entrada de Abinader, Rodríguez y el candidato a senador Eduardo Estrella, en medio de una ovación bajo la consigna de “¡El Cambio Va, el PLD se va!”

En la actividad estuvo la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, quien hizo la presentación de Rodríguez.

El candidato presidencial resaltó la trayectoria de Rodríguez y dijo que junto al aspirante a senador Eduardo Estrella, y los demás candidatos a diputados, regidores directores de Distrito y vocales conforman una boleta arrolladora, que desplazará del poder a los representantes del “agotado modelo de gobierno del PLD “.

Abinader aseguró que el Gobierno del Cambio devolverá a la provincia de Santiago su aporte al presupuesto nacional, al tiempo de cuestionar que los gobiernos del PLD han concentrado el gasto público fundamentalmente en Santo Domingo.

Expuso que la gestión de gobierno del PRM y aliados mejorará sustancialmente la calidad del gasto y la descentralizará de modo que el desarrollo social llegue al territorio de la gente, como contempla su programa de gobierno

Expuso que en su más reciente recorridos por las provincias y municipios de San Cristóbal, Azua, Santo Domingo Oeste y Norte, y ayer en las 4 provincias de la Línea Noroeste pudo observar una determinación plebiscitaria en favor del Cambio.

“Y aquí en Santiago, un municipio y una provincia que siempre han sabido responder al llamado que le ha hecho la historia, que siempre ha sabido dar el paso al frente en favor de los mejores intereses del país, el Cambio ganará de manera contundente e influirá en toda la región del Cibao.

Abinader saludó el espíritu unitario y la determinación de vencer con que la dirigencia, militancia y candidatos municipales y congresuales están participando en la campaña y reiteró estar seguro, como dijo Ulises recientemente, de que “Santiago será parte del Cambio que viene en las elecciones municipales, congresuales y presidenciales”.

Ulises, Alcalde de todos

De su parte, Rodríguez inspiró su discurso en el eslogan de que será un alcalde de todos por representar al amplio arcoíris de fuerzas políticas y sociales reunidas en la Coalición por el Cambio y la Regeneración Democrática que, liderada por el PRM y por Luis Abinader, que reúne a 7 partidos políticos reconocidos y a movimientos ciudadanos y personalidades caracterizadas por su historia de integridad y patriotismo.

“También seremos alcalde de todos porque trabajaremos con entusiasmo, eficiencia y dedicación sin importar estrato social, económico o colores políticos, por un Santiago Unido en favor de la calidad de vida de nuestros conciudadanos.

Vamos al ayuntamiento a realizar una gestión amigable, participativa e inclusiva, sin conflictos ni abusos contra las fuerzas dinámicas de la ciudad.

En la alcaldía de todos no habrá abusos ni maltratos, y los conflictos serán resueltos con la participación de todas las partes afectadas en cada caso, dijo en clara alusión a los incidentes en que se ha visto envuelta la actual gestión.

“Como parte de la estrategia de inclusión, crearemos una aplicación para que los ciudadanos den seguimiento en todo momento a las ejecutorias municipales.

Tengo la obligación de realizar una gestión como nunca antes se hizo en Santiago. Por mi entrañable amor a esta ciudad que me ha hecho lo que soy, y por mi condición de representante de la nueva forma de hacer política.

Dijo que en nuestra Visión General como Ayuntamiento del Cambio unificaremos el nuevo proyecto de nación, que presidirá Luis Abinader, con nuestra agenda municipal, en materia de:

– Ordenamiento Territorial, Planificación y Edificación de Estructuras Viales para controlar rápidamente el caos que es hoy el tránsito urbano, y canalización de las aguas pluviales.

Como Visión General, integraremos la Inversión privada a la nueva Planificación Urbana, enfocada en:

– Asumir en toda su envergadura la agenda 2030 del Plan Estratégico de Santiago

– Construir un Merca Cibao, y 5 nuevos Mercados de Productores.

– Regularización de los Espacios Urbanos subutilizados.

– Apoyo y regularización del comercio Informal.

En cuando a nuestra Propia Agenda Municipal desarrollaremos un plan ejecutorias propias, a los fines de incidir directa y positivamente en el desarrollo socioeconómico de nuestro municipio, a través de:

– La socialización del Plan De Ordenamiento Territorial.

– Cumplimiento fiel de Presupuesto Participativo.

– Participar activamente en los planes estratégicos y preventivos de seguridad ciudadana.

Sin hacer de ello un tema de demagogia y búsqueda de capital político, pondremos fin al desorden migratorio que representa la enorme cantidad de haitianos ilegales que pululan por todo el casco urbano de Santiago, generando situaciones ilegales que traen descontroles comunitarios.

¡En el curso de los días por venir, la ciudad de Santiago y el país verán desarrollarse la campaña creativa, dinámica y de alta eficiencia que llevará a la nueva gestión municipal al alcalde de todos, al alcalde del Cambio!

En la actividad estuvieron los altos dirigentes Andrés Cueto y Federico Reynoso, presidente y secretario general municipal, Rosa Santos y Lucildo Gómez, presidenta y secretario general provincial, además de Sonia Guzmán , los ex alcaldes Víctor Méndez y Héctor Grullon Moronta, los ex directores de la extensión de la UASD, Radhamés García y Genaro Rodríguez, los diputados Víctor D´ Aza, Robinson Díaz, Francisco Santos (Nave), Franklin Romero, Orlando Martínez y Alexis Jiménez, los empresarios Rubén Reinoso, George Schwarzbartl, ex presidente de la ACIS.

