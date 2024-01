Abinader presenta Chequéame Tú; dice no tienen nada que esconder

Luis Abinader en LA Semanal. (Fuente externa)

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Gobierno presentó este lunes el programa «Chequéame Tú», mediante el cual según informó se colocarán informaciones con los indicadores que les interesa a los ciudadanos.

El presidente Luis Abinader, durante LA Semanal con la Prensa, sostuvo que con esta iniciativa lo que buscan es que los ciudadanos hagan sus críticas o auditoría social, sobre cualquier tema que consideren que es irregular.

«Eso es lo que queremos, esa auditoría social, pero para hacerlo más directo, más didáctico, estamos presentando «Chequéame Tú» del Gobierno dominicano, aquí vamos a sacar los indicadores más importantes que más les interesa a la ciudadanía, como por ejemplo ¿Cuánto gastamos en subsidio de combustibles esta semana? (…) lo van a tener semanal, lo van a tener anual, lo van a tener cada seis meses. O ¿Cuánto recaudamos por delitos aduaneros? RD$2,100 millones en el período 2020-2023″, dijo.

Agregó que desea que la población lo chequeé, porque su Gobierno no tiene nada que esconder. «Queremos que la población nos chequeé, queremos que la población esté atenta a su Gobierno, a sus recursos, porque al final los recursos que manejamos son los recursos que el pueblo paga en impuestos y tiene el derecho de ver en qué se paga, y nosotros no tenemos nada que esconder, como no tenemos nada que esconder queremos que lo chequeen».

El gobernante indicó que esta nueva estrategia de comunicación en relación a aumentar y mejorar la transparencia en el Gobierno en término de informaciones.

De su lado, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Boch, indicó: «Lo que ahora estamos viendo aquí es un proceso señor presidente, el proceso de cumplimiento, de forma, de seguimiento y de transformación de lo que usted proclamó con la transformación de las comisiones de éticas públicas en comisiones de integridad formativa, seguimiento y cumplimiento de norma».

También, aseguró que «no hay entidad que no esté trabajando hoy con la implementación de las normas ISO de cumplimiento, de antisoborno, de lo que es el conflicto de interés».

Además, aseguró que Chequeáme Tú será un pilar fundamental en la construcción de la confianza ciudadana, tal como lo establece la Ley 200-04 sobre el derecho a la información.

«Con 53,931 preguntas y 52,321 respuestas, se ha establecido un diálogo fructífero entre el Gobierno y la sociedad, fortaleciendo la confianza y fomentando la transparencia», dijo Ortiz Bosch.

Mientras, el director General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, expresó que este programa promoverá la veeduría con datos veraces y ciertos, divulgando información en tiempo real. «Se compartirá información de calidad que le interesa a la gente».

