Abinader: ¿Líder en LATAM?

Por: Emil José Santana Nuñez, consultor político

Latinoamérica, no es el polvorín del mundo, pero a su modo es una región bien caliente, donde las potencias sembraron ideologías e intereses asigún y los líderes latinoamericanos solo han cosechado clientelismo.

Una región con dictaduras narco-socialistas al horizonte (Venezuela, Cuba y Nicaragua), crecientes autoritarismos en lupa como Bukele, la negligencia de López Obrador en México, una Colombia afectada con facturas sociales y que inicia un nuevo (y contestado) gobierno con Gustavo Petro, una Argentina diagonalmente peleada con su ‘autóctona inflación’ demacrada por la creciente tasa de pobreza, un Perú convulso y fragmentando con instituciones desgastadas… y por ahí seguirá la larga lista de inestabilidad política.

No obstante, el penoso contexto latinoamericano, la edición XXVIII de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, no puede dejar de ilustrar lo que ya no es secreto de hace décadas, la República Dominicana quizás es el único país de la región que ha mantenido la estabilidad político-social.

La excepción quisqueyana de la ‘costumbre’ latinoamericana, ha visto cómo la concordia entre diferencias potencia la democracia, y las respuestas económicas y sociales a las necesidades de la gente. A pesar de ser una constante, los presidentes que precedieron a Luis Abinader no se mostraron lo necesariamente impetuosos en promover el mayor activo del país, la Paz Social, y denunciar oportunamente en los foros internacionales las amenazas a la materia prima que tenemos para exportar al mundo.

El giro geopolítico que lidera Luis Abinader en materia de política exterior y diplomacia, se ha caracterizado por asumir una obligación histórica y representativa del país con mayor crecimiento económico y estabilidad social de la región. Y esto no exime a la República Dominicana de desafíos y dificultades que superar, algunos que necesariamente requieren de una comunidad internacional comprometida con las metas globales y la pacificación del Estado Fallido de Haití. Lo importante muchas veces no es lo urgente, y Luis Abinader sabe que para que le escuchen sobre las necesidades y amenazas nativas de la región, primero debemos ser líderes en el Caribe.

El liderazgo en la “Alianza para el Desarrollo en Democracia” (que aglomera a Costa Rica, Panamá y Ecuador), las oportunas contundentes declaraciones sobre Haití ante la ONU y otros Foros Internacionales, visitas oficiales de forma estratégica y el extraordinario papel que el Gobierno Dominicano ha desempeñado para la celebración de la Cumbre Iberoamericana en el país con la presencia protagónica del Rey Felipe VI y demás jefes de Estado y/o Gobierno de habla hispana; han servido para revivir la posición exterior de República Dominicana ante el mundo.

“Mala vida pasa, quien tiene al enemigo en casa”, y es que en los vecinos latinoamericanos la política ha sido utilizada para fragmentar sus propias sociedades, cuestión que ha permeado en las relaciones diplomáticas entre naciones que por sentido histórico, cultural y económico están destinadas a ser aliados ‘cuasi’ eternos. Si Abinader pretende liderar y fungir como vocero de las necesidades regionales, importantizando los retos dominicanos, es imperante que conozca las deficiencias propias, identificar sus virtudes y humildemente asumir el límite de sus aportes, porque las cosas se hacen bien o no se hacen.

La pregunta elemental se vuelve: ¿qué le pueden ofrecer Abinader y RD, a Latinoamérica?

Confianza, consenso y firmeza son cualidades que Luis Abinader puede brindar a la región. Es evidente la confianza que inspira frente a sus homólogos y a nivel local, ha sabido fortalecer su mensaje entre sectores sociales y empresariales. También el presidente dominicano, se ha caracterizado por la búsqueda de importantes consensos unificando izquierdistas y derechistas, con la virtud de no abandonar los ideales propios en una política internacional impulsada en diversas ocasiones por traicioneros mensajes. Por último, con la misma importancia de lo anterior, Abinader aparenta tener sentido común, algo fundamental a la hora de representar un pueblo porque no son pocas las ocasiones en que la sed de ejercer el poder se enfrenta con la realidad de la gente, sentido común para asumir como las decisiones de más arriba afectan a los de abajo es algo que en los días actuales carece de relevancia.

En el juego de poder por preponderancia política, Luis Abinader no es el único. En la región también se encuentran otros, que quizás con mayor exposición mediática (mala y menos buena) quieren tintar dificultades internas por “logros” internacionales como Gabriel Boric, López Obrador y el viejo ‘debutante’ Lula Da Silva.

Abinader tiene sus chances, y aliado de respetados gobernantes como Lacalle Pou, Guillermo Lasso, Rodrigo Chaves, entre otros, puede reunir a la región en una agenda democrática e integradora orgullosa de la democracia, respetuosa de los derechos humanos y consciente del valor de la iniciativa privada para enfrentar la pobreza y generar riqueza para nuestros pueblos.

Sonará irreal pensarse a RD como líder de algo que no fuese lo malo, como las noticias, el liderazgo político y nuestro diario vivir nos has mostrado. Pero sí, y es el paso correcto por hacer, porque en el mundo actual la nación que no represente poder, influencia y confianza a nivel internacional, está sentenciada a naufragar en la orilla.

