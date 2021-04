Abinader les pide a sus funcionarios que renuncien si no van a ser transparentes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader afirmó este jueves que mejor les sea renunciar a los funcionarios que no serán transparentes ni cumplan con el nuevo Código de Ética que regirá la función pública en el país, durante un acto realizado en el Palacio Nacional con motivo del Día Nacional de la Ética Ciudadana.

“Les pido, cualquier funcionario que piense que no puede cumplir con este Código de Ética, que renuncie hoy, porque no vamos aceptar ninguna otra acción que no sea la de cumplir con ese Código de Ética, con el cual estamos comprometidos con nuestros principios y con el país”, manifestó.

En la ocasión se presentó el nuevo Código de Pautas de Ética e Integridad de las Contrataciones Públicas, y se informó que en lo adelante, los ciudadanos deberán hacer el Curso Básico de Ética para poder entrar o permanecer a la Administración pública.

Abinader aseguró que esas normativas buscan asegurar los principios de transparencia y erradicar el flagelo de la corrupción; apuntó que los esfuerzos de su gestión “están dando frutos”; añadió que “no es nada fácil” enfrentar el mal de la corruptela en el país

“Mi gobierno no permitirá ni protegerá ningún atentado contra los principios de eficacia, objetividad, transparencia e igualdad que rigen las acciones de la Administración pública, consagrados en el artículo 138 de nuestra Constitución”, dijo.

“Por ello hemos puesto en marcha una serie de medidas no limitativas para acabar con la corrupción y los tentáculos que de ella se desprenden”, siguió diciendo.

El gobernante aseveró que el sistema judicial goza de “buena salud” y “no tiene vacas sagradas porque debe ser igual para todos”.

Además, sostuvo que su administración no tolerará ningún atropello contra los ciudadanos, y destacó que el objetivo es “limpiar las instituciones y eliminar las malas prácticas del pasado”.

Por último, señaló que la ley debe ser igual para todos y que la justicia debe actuar de la misma manera, sin importar la categoría social de los investigados, incluyendo a las filas militares y policiales.-