Abinader insiste en lograr consenso con partidos opositores por reforma constitucional

Considera necesario “poner candado” a la Constitución para evitar que presidentes futuros la usen para beneficios personales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader reiteró este martes que seguirá buscando un consenso con los principales partidos políticos de oposición, a fin de lograr la reforma constitucional.

Durante un encuentro en el que recibió por parte del Consejo Económico y Social (CES) un informe sobre los avances de los debates en las mesas temática sobre el diálogo por las Reformas para el Fortalecimiento Institucional y Gestión Eficiente del Estado, el gobernante dijo que hará una comunicación con el fin de volver a explicarle a la oposición los motivos por los cuales busca la modificación constitucional.

“Pueden estar seguros que no me voy a ir a una reforma constitucional que no sea de consenso de toda la asamblea. Yo no voy a conquistar diputados y senadores como lo hicieron en el pasado, por medios no correctos. Ni voy a convencer ni a un diputado del PRM, esto tiene que ser que la sociedad esté convencida y la sociedad está convencida. Más del 80% de la población quiere un Ministerio Público independiente, ahora, la sociedad política todavía no lo quiere”, aseguró.

Asimismo, sostuvo que si hay un consenso, es posible que le “pongan un candado” a la Constitución que evite que presidentes futuros la utilicen para beneficios personales.

“Instalar ese candado es sumamente necesario para la democracia del país. El pueblo dominicano puede estar seguro que no tiene ningún temor en mi caso, pero lo puede tener en el futuro y esa es mi preocupación”, aseguró el jefe de Estado.

Además, dijo que para él no es ético que un gobernante modifique cláusulas constitucionales para sus beneficios.

“Que un presidente en ejercicio modifique cláusulas constitucionales para mi no es ético y esa es mi posición, yo sé que ellos tienen su temor porque ellos lo hicieron en el pasado y cada uno de los que se están oponiendo modificaron la Constitución para extender o tener la posibilidad de volver. Ese no es el caso, yo no actúo así”, afirmó el mandatario.

Se recuerda que los principales partidos de oposición se retiraron de la Mesa de Transparencia e Institucionalidad, por considerar que no es necesario, ni es el momento de modificar la Constitución por la independencia del MP. La Fuerza del Pueblo (FP) sostiene que el MP es independiente desde la Constitución del 2010.

Tras el retiro de los principales partidos de oposición de la referida mesa, han sido varias las ocasiones en que el Poder Ejecutivo ha buscado acercarse a ellos a fin de convencerlos de apoyar la reforma constitucional, sin embargo, estos han mantenido su postura invitando al gobierno inclusive a prestarle más atención a los principales problemas a los que se enfrenta el país, entre ellos el alto precio de los productos de la canasta familiar.

Pese al abandono de los partidos, el diálogo por la reforma continuó y se espera que este miércoles esa mesa sostenga su última reunión de trabajo, para pasar a la siguiente fase que es la entrega del informe de los debates al plenario de la modificación.

