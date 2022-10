Abinader, Hipólito y alta dirigencia del PRM proponen al doctor Lantigua para presidir seccional en Nueva York

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El presidente Luis Abinader, el expresidente Hipólito Mejía y la alta dirección nacional del PRM se han acercado al prestante médico doctor Rafael Lantigua para proponerle que asuma la presidencia del partido en medio del estancamiento por la presidencia de la seccional, asuma la dirección.

Fuentes de la seccional y el entorno presidencial confirmaron la información anoche a este reportero.

La propuesta a Lantigua llega en un momento en el que los dos principales aspirantes a presidir el partido, Neftalí Fuerte que busca la reelección y Alejandro Rodríguez (Tontón) no se han puesto de acuerdo para la escogencia de la dirección del PRM en Nueva York.

Lantigua, quien dirigió por años la seccional del PRD, especialmente durante las campañas de su fallecido líder, doctor José Francisco Peña Gómez, recibió ofertas del entonces presidente Mejía (2000-2004) para que fuera el embajador de República Dominicana en Estados Unidos con sede en Washington DC y embajador jefe de la misión dominicana en la ONU, pero el galeno rechazó ambas proposiciones.

Allegados a Lantigua dijeron que el médico considera como un gran honor la propuesta que se le hace y que el presidente quiere que él acepte la posición, además del apoyo mayoritario de la dirigencia nacional y local, pero aclaró que en este momento sus esfuerzos van encaminados a tratar de ver si consigue que las partes en conflicto puedan reencontrarse y trabajar por la unidad del PRM.

La información añade que Lantigua pondrá todos sus esfuerzos en que la situación de la seccional no siga siendo un gran dolor de cabeza para la alta dirección en Santo Domingo, exhortando a Fuerte y Rodríguez a un advenimiento que termine con el estancamiento.

“No me gustaría llegar a ese capítulo, porque no creo que sea saludable para mí ni para la seccional que yo me encargue de eso. Muchas veces se ve como oportunismo”, habría explicado Lantigua considerado una de las figuras profesional y comunitaria más íntegra y prestigiosa de la diáspora dominicana, cuenta con el apoyo total, excepto una facción, para que dirija el partido.

“El presidente Abinader superficialmente le ha tratado el tema al igual que el presidente Mejía, que son sus viejos amigos y a los que estima mucho. Agradezco que Abinader y su esposa siempre lo han distinguido, no nos hemos reunido pero hemos conversado sobre la importancia que juega la seccional de Nueva York en la vida del partido”, habría dicho Lantigua en una reunión con una comisión enviada desde República Dominicana el fin de semana.

La comisión se reunió con las partes encontradas proponiendo a Lantigua para sea la solución o parte de la solución del problema.

“Mi interés como les dije al presidente Abinader y a la comisión es ayudar a cómo resolver la crisis, pidiéndoles un tiempecito”, señaló Lantigua durante el encuentro, según la fuente.

El galeno dijo también que quiere sentar las bases bien claras de que está sumamente preocupado en este momento para sacar la fuerza que se necesita y reactivar ese gigante que está durmiendo por 18 meses, refiriéndose al estancamiento del PRM en Nueva York.

Lantigua sostuvo además en la reunión que está tratando fuertemente de crear una solución internamente que no sea él, a pesar de las peticiones, pero es obvio que si no se da una solución, tendría que sentarse y conversar con varias gentes incluyendo a su familia sobre la solicitud.

Se dijo que Lantigua está sopesando la petición porque ha estado alejado de las actividades partidarias por más de una década y eso lo ha situado en ventaja en la comunidad porque tampoco tiene enemigos partidarios lo que lo mantiene en una posición ventajosa y no oportunista.

“No solo está el esfuerzo para Lantigua encabezar la seccional y reactivar el proceso orgánico interno, sino que también está lo personal porque tiene que sopesarlo seriamente”, dijo el informante.

Lantigua también admite que no es un sacrificio patriótico para ayudar a salvar algo de la nación.

“Es sacrificio partidista desde el punto de vista personal, sobre que si a mí me conviene y no creará ningún tipo de animadversión en esta comunidad que yo amo tanto porque me guarda mucho respeto a mí, pero ¿hasta cuándo eso se revertiría ocupando una posición político partidista?”, reflexionó Lantigua acorde con la información.

