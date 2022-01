Abinader habría prometido instruir pago a desvinculados del pasado gobierno, revela Ventura Camejo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Ramón Ventura Camejo, miembro del Comité Político de Partido de la Liberación Dominicana (PLD) le recordó este miércoles al presidente de la República, Luis Abinader, su inquietud al revelarle, de manera personal, que era una verdadera injusticia que los servidores públicos que habían sido desvinculados de la administración pública no hayan recibido aún sus prestaciones laborales.

De acuerdo a la afirmación de Ventura Camejo, en esa oportunidad el mandatario le prometió hablar con los ministros y directores de las instituciones para que hagan realidad dicho pago lo que hasta la fecha no ha sucedido.

“En una ocasión tuve la oportunidad de conversar con el presidente de la República, Luis Abinader, y estuvo de acuerdo totalmente conmigo y me dijo que esa era una injusticia y que él había ordenado a los ministros y directores que debían proceder al pago de esas indemnizaciones, por eso es muy importante que el presidente de la República establezca las partidas presupuestarias necesarias para que se pueda superar esa injusticia como él me la calificó en su momento, de manera coloquial”, aseguró.

Camejo hizo la revelación al participar en la conferencia en la que el PLD denunció la desvinculación de miles de servidores a quienes no se le ha pagado las prestaciones que le corresponden.

El ex Ministro de Administración Pública (MAP) dijo que los empleados que han sido desvinculados del Estado en su mayoría son de menor escala y que no han podido entrar a la Carrera Administrativa por lo que es injusto que se hayan desvinculado y no se les entreguen sus prestaciones.

“La mayor parte de estas demandas están dirigidas a empleados que la ley consigna con los estatutos significados, es decir son empleados de bajo nivel social, de bajos ingresos que se les conceden estos derechos en compensación de que no están en el sistema de carrera. En consecuencia es una injusticia condenar estas familias de pocos recursos vulnerando los derechos que les consagra la Ley 41-08”, dijo.

