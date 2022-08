Abinader hablará este martes sobre sus dos primeros años de gestión; oposición adelanta críticas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Este martes 16 de agosto, fecha en que se conmemorará el 159 aniversario de la Restauración, es el día en que el presidente Luís Abinader pasará balance a sus dos primeros años de gestión, donde tocará varios temas, entre los cuales figura la situación fiscal del Estado.

Así lo adelantó la semana pasada el gobernante, al referirse, durante un acto donde fue reconocido por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), al estado de la economía en términos de endeudamiento público, desempleo, pobreza y paz social.

“Para que tengan este dato, que lo voy a repetir también el 16, en término de la situación fiscal del Gobierno, estamos en una situación que es básicamente admirable y lo dicen los organismos internacionales”, expresó el gobernante.

El discurso está pautado para llevarse a cabo a las 7:00 p.m. en la explanada del Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago de los Caballeros y será transmitido por distintos medios de comunicación.

Se prevé que el gobernante se refiera a obras que ha inaugurado su Gobierno y otras que están en ejecución y que han sido prometidas para ser entregadas a finales de este año 2022.

Tal es el caso de la presa de Montegrande, la cual según explicó el jefe de Estado en su discurso de agosto del 2021, estaba siendo construida desde el 2009. También, prometió tener lista la ampliación de la línea uno del Metro, con la expansión de las estaciones de Santo Domingo Norte y la compra de nuevos vagones para duplicar su capacidad. Los trabajos de ambas obras han sido supervisados en varias ocasiones por Abinader.

Oposición ha adelantado críticas

A pesar de los logros que destacan los funcionarios sobre estos dos años de gestión, la oposición no ha hecho esperar sus críticas al discurso que ofrecerá el gobernante.

Legisladores de la oposición han coincidido en que esta gestión no tiene logros que mostrar.

“Bueno, yo pienso que el señor presidente de la República hará un mea culpa ante los habitantes de la región del Cibao yo me imagino que les explicará que en definitiva no podrá concluir con la autopista del Coral, que no podrá cumplir con la promesa de la carretera Santiago-Navarrete, que no podrá concluir con la terminación del Monorriel y que tampoco podrá cumplir con los ofrecimientos y los anuncios que hicieron en Puerto Plata con el estudio de cine (…) yo pienso que de eso se trata”, expresó el senador Iván Lorenzo, al explicar su percepción de cara al discurso de Abinader.

En ese sentido, dijo que este Gobierno ha estado prometiendo en cada provincia obras que no va a poder cumplir.

“Hará el mea culpa sobre las cosas que ha ofrecido, que ha anunciado que hasta ahora no ha podido cumplir y a partir de ahora, de nuevo, iniciará un rosario de ofrecimiento y de anuncios de cosas que ellos les dirán a la población que pueden hacer”, expresó.

Lorenzo destacó, además, que al Gobierno solo se le pueden destacar dos puntos presuntamente luminosos “que tienen que ver con la actividad macroeconómica que le ha costado más de 17 mil millones de pesos a los ahorrantes, a los servidores y trabajadores que estaban cotizando en las aseguradoras del Sistema de Pensiones y que fueron afectados considerablemente”.

Otro logro que le mostró fue el pacto eléctrico, el cual según señaló solo ha traído como consecuencia el encarecimiento del servicio “y obviamente la proliferación o aumento de los apagones. (…) No puedo ser mezquino, se ha podido mantener lo que tiene que ver con el sistema de Meteorología, más nada”.

De su lado, el diputado Hamlet Melo, de la Fuerza del Pueblo, calificó estos dos primeros años de gestión como “dos años de muchas promesas, dos años de muchos primeros picazos”.

“El presidente lamentablemente no ha cumplido con las expectativas del pueblo”, dijo.

El pasado domingo el presidente de la Fuerza del Pueblo y expresidente del país, Leonel Fernández, reiteró sus críticas a esta gestión, asegurando que la misma tiene pocas ejecutorias que exhibir, debido a que solo ilusiona con anuncios de construcción de obras en cada rincón del país a donde acude.

Fernández cuestionó que una de las promesas de esta gestión fue la construcción de una carretera de que iría desde Puerto Plata hasta Santiago, carretera del Ámbar, pero a dos años de Gobierno ya no se habla de la misma.

Asimismo, recordó el anuncio hecho de la construcción de un estudio de cine en Puerto Plata, donde según Fernández “no han puesto un block”.

Mientras que para el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Mariotti, esta gestión “tiene muy poco que celebrar y mucho que lamentar”.

Indicadores económicos, la manzana de la discordia entre miembro del PLD y el oficialista

El anuncio sobre que el gobernante hablará de los indicadores en su discurso recibió críticas de Juan Ariel Jiménez, miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), las cuales fueron refutadas por el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa.

“Interesante que ahora sí quiera hablar de estadísticas, porque cuando estaba en oposición siempre le quitaba mérito a los datos oficiales. Sin embargo, muy bien que así sea, porque tenemos muchos datos para compartir. La semana que viene, hablamos con cifras, muchas cifras”, escribió Jiménez en su cuenta de Twitter hace unos días.

De inmediato, Figueroa le respondió que “la diferencia con tus muchas cifras es que el presidente Abinader usará estadísticas oficiales, avaladas por organismos internacionales. Los actores productivos solo usan datos oficiales para tomar decisiones, ¿Quién avala tus “muchas cifras”? ¿El PLD?”.

“Estimado, todas las cifras que utilizó son las publicadas por organismos oficiales del Gobierno, los mismos que el PRM anteriormente criticaba cuando estaba en oposición, a pesar de tener los mismos funcionarios (ejemplo Banco Central)”, le replicó Jiménez, quien además le compartió una información donde Abinader criticaba las cifras ofrecidas por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu.

