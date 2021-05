Abinader habla de corrupción y otros temas con la embajadora de EE.UU. ante la ONU

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El mandatario dominicano, Luis Abinader, y la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Linda Thomas-Greenfield, se reunieron este domingo en Ecuador y dialogaron sobre corrupción, el crimen transnacional, la pandemia y otras prioridades.

El encuentro fue confirmado por ambos en sus respectivas cuentas de Twitter, aprovechando la juramentación del nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.

Abinader dijo que la reunión sirvió para afianzar aún más los “lazos de cooperación y las relaciones bilaterales”.

“Reunido con Linda Thomas-Greenfield, embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, con el objetivo de continuar estrechando los lazos de cooperación y la relaciones bilaterales entre ambas naciones”, tuiteó con una foto en la que aparece acompañado de la diplomática y del canciller Roberto Álvarez.

De su lado, la diplomática estadounidense expresó su complacencia con el encuentro, en el que se abordaron las oportunidades de compartir prioridades y trabajar unidos en tópicos como la corrupción, el crimen organizado y el covid.

“Complacida de reunirme con el presidente Luis Abinader, con el fin de discutir las oportunidades que tienen Estados Unidos y República Dominicana para trabajar unidos en prioridades compartidas, incluyendo el combate al covid-19, el crimen transnacional y la corrupción”, escribió. (Traducción libre.)

En un comunicado sobre el encuentro, la Presidencia dominicana no ofreció detalles de lo tratado y se limitó a decir que ambas partes realzaron su voluntad de seguir robusteciendo sus vínculos.

Asimismo, informó que en la reunión también participó la embajadora dominicana en Ecuador, Miledys Cabral, mientras por Estados Unidos también estuvieron Michael J. Fitzpatrick, embajador en Ecuador; Julie Chung, subsecretaria de estado en funciones para Asuntos Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; y Juan González, asistente especial del presidente y director principal para el Hemisferio Occidental, del Consejo de Seguridad Nacional.

Thomas-Greenfield también se reunió con organizaciones humanitarias y con personalidades como el presidente de Haití, Jovenel Moïse.-

