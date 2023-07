Abinader firma el 1er. decreto de manera digital; anuncia portal único del sistema educativo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente de la República, Luis Abinader, firmó el primer decreto de manera digital y anunció que a principios de agosto será puesto en funcionamiento el portal único del sistema educativo, para que desde cualquier parte del mundo los profesionales y estudiantes tengan acceso a sus documentos sin tener que ir a las entidades.

«Vamos a tener en este próximo mes de agosto dos actos importantes: el portal único del sistema educativo, el expediente único educativo que va a ser me parece el tres de agosto, donde desde ahí desde cualquier parte del país no van a tener que venir al Minerd o al Mescyt o a Infotep a buscar sus certificados, sino que lo podrán hacer, como me pedía a mi en Estados Unidos la diáspora, que decían yo tengo que ir a RD o mandar a alguien a buscar un duplicado de mi título, ya eso no va a existir», expresó el mandatario.

Agregó que el día 7 de agosto también pondrá en funcionamiento una ventanilla única donde estará la interoperabilidad de todos los ministerios.

Sobre su firma digital

El mandatario configuró su firma digital cualificada, a través del Portafirmas Gubernamental, Firma GOB en un acto efectuado en el Palacio Nacional. Tras la configuración de su firma, procedió a firmar su primer decreto de manera digital.

Dicho decreto fusiona los gabinetes de Innovación y Transformación Digital, dando origen al Gabinete de Innovación y Desarrollo Digital.

En el acto, el jefe de Estado expresó que la iniciativa procura poner a la disposición de la ciudadanía canales digitales seguros, confiables y transparentes. En ese sentido, llamó a todos los funcionarios a que la firma digital sea implementada en todo el territorio nacional.

Asimismo, resaltó la importancia de la tecnología en el desarrollo de los procesos de la administración pública y del beneficio de esta al medioambiente y a la economía.

Afirmó que gracias a la tecnología «tenemos la oportunidad de impulsar grandes proyectos sostenibles que nos conducen a alcanzar con más ímpetu los objetivos de la Agenda de Transformación Digital 2030».

“La transformación digital que estamos promoviendo no sólo permitirá un mejor acceso a los servicios públicos, sino que también contribuirá a la creación de empleo, al crecimiento económico y la equidad social por la que trabajamos sin descanso”, indicó Abinader.

De su lado, el director general de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación y director ejecutivo del Gabinete de Innovación, Bartolomé Pujals, destacó que el uso de la firma digital aporta potencialmente a los objetivos institucionales de transparencia, protección del medioambiente, efectividad, eficacia, economía y confiabilidad de la información, dando paso al desarrollo tecnológico de la República Dominicana mediante la transformación digital creando un país a prueba de futuro.

Manifestó que han aunado esfuerzos con diversas instituciones del Estado, como la Contraloría General de la República, el Indotel y la Dirección General de Contrataciones Públicas, para incluir la firma digital en el proceso de certificación de contratos, dando así un paso trascendental de cara al fortalecimiento del sistema.

Asimismo, reveló que actualmente, se cuenta con 52 instituciones que utilizan la Firma Digital Cualificada, que suman un total de 3,435 certificados electrónicos cualificados utilizados a través de la plataforma Firma GOB.

¿Cómo autentificar la firma?

Previo a la autentificación, se procede a efectuar la solicitud del certificado de Firma Digital con vínculo institucional, y se adjuntan los documentos requeridos, en el caso del presidente, este colocó la cédula de identidad y electoral y la Resolución núm.: 66-2020, emitida por la Junta Central Electoral, que declara ganador de las elecciones.

Como parte de la emisión del certificado se procedió la acreditación y aceptación de términos y condiciones. Esto es personal e intransferible, luego le llegó un enlace al correo para acceder.

Con el fin de garantizar la confiabilidad y seguridad de la generación de la Firma Digital, es necesario realizar un onboarding digital, en este paso se selecciona “abrir cámara”, comenzar a grabar y realizar al menos tres movimientos en círculo del rostro, terminado este proceso se deja de grabar y se procede a subir el video.

El último paso a ejecutar es la descarga de la App móvil Firmagob, disponible para los sistemas operativos Android y IOS. Luego se configura escaneando el QR de la instancia.

