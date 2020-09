Abinader felicita la victoria electoral del primer ministro jamaiquino Andrew Holness

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader felicitó este viernes a los jamaiquinos por su jornada electoral y al primer ministro de ese país, Andrew Holness, quién repetirá al frente del Gobierno.

A través de su cuenta de Twitter Abinader escribió “Felicitamos al pueblo de Jamaica por su jornada democrática del día de ayer y al PM @AndrewHolnessJM por recibir la confianza para un nuevo período. We look forward to working together for a strong and integrated Caribbean Region”.

Felicitamos al pueblo de Jamaica por su jornada democrática del día de ayer y al PM @AndrewHolnessJM por recibir la confianza para un nuevo período. We look forward to working together for a strong and integrated Caribbean Region. — Luis Abinader (@luisabinader) September 4, 2020

Las autoridades electorales de Jamaica anunciaron en la noche del jueves que el Partido Laborista de Jamaica (JLP, por sus siglas en inglés) logró la victoria sobre el Partido Nacional del Pueblo (PNP), en las elecciones parlamentarias número 18 desde la concesión del sufragio universal de adultos en 1944.