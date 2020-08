Abinader: Estoy convencido de que la corrupción de arriba incentiva la de abajo, que es la delincuencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El nuevo presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, afirmó este domingo durante su discurso de toma de posesión, que está consciente que los actos de corrupción cometidos por las autoridades incentiva la delincuencia, por lo que ambas serán enfrentadas durante su gestión.

“Estamos convencidos de que la corrupción de arriba incentiva la de abajo, que es la delincuencia, que se traduce en inseguridad. Y ambas tienen que ser combatidas sin tregua”, expresó Abinader.

Abinader recordó que sin ley no hay seguridad, sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay democracia.

Agregó que en una sociedad libre, moderna, democrática y avanzada como la que aspira ser la dominicana “todos merecemos desarrollar un proyecto de vida sin violencia”.

Dijo estar consciente que la inseguridad afecta a miles de dominicanos y dominicanas al tiempo de citar que el 77% de la sociedad considera la delincuencia como su principal preocupación.

“Creo que este problema debe ser solventado superando el viejo concepto de orden público, porque las causas de este mal son mucho más complejas y profundas”, sostuvo.

Por ello, de acuerdo a Abinader, se debe mejorar y atender la prevención, creando oportunidades que cierren la puerta al recurso a la delincuencia.

Para esos fines, anunció que pondrá en ejecución intensos programas educativos sobre el impacto negativo del alcohol y las drogas entre los más jóvenes.

“También fortaleceremos las acciones de disuasión estrechando la colaboración de la policía con la sociedad a la cual debe servir y proteger”. puntualizó.

El nuevo mandatario dominicano dijo que estas acciones requieren un esfuerzo colectivo “tan grande como la meta que queremos alcanzar: un país sin violencia”.