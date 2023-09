Abinader esperanzado de que ONU medie en conflicto con Haití; le responde a Leonel

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader se mostró esperanzado de que las Naciones Unidas (ONU) medie en el conflicto que hay entre República Dominicana y Haití, por la construcción de un canal en el río Masacre y reiteró la necesidad de que la comunidad internacional pacifique esa nación.

Al ser abordado sobre la petición que hizo el secretario general de la ONU Antonio Guterres a RD., de que le abra la frontera a sus funcionarios para que puedan trasladar a Haití los productos que almacena en este territorio y que son básicos para los haitianos, el gobernante sostuvo que a este país no le ha llegado solicitudes formales sobre dicha petición, pero señaló que el miércoles se reunirá con Guterres.

«Yo pienso que ellos (ONU) pueden ser mediadores para buscar lo que nosotros queremos (que se detenga la construcción del canal), que se respete el Tratado, que se respeten los acuerdos internacionales, si ellos cesan de esa construcción, entonces nosotros nos sentaremos y todo volverá a la normalidad, pero tienen que cesar de la construcción, no vamos a reunirnos, ni vamos a hacer acciones unilaterales cuando no se están respetando los acuerdos que claramente exponen que ese canal es ilegal», dijo el mandatario.

Responde a Leonel y a Miguel Vargas

El jefe de Estado le respondió a Leonel Fernández y a Miguel Vargas, quienes criticaron el envío de fuerzas militares a la frontera, el primero indicando que dicha acción envía un mensaje tergiversado “desproporcionado a lo que queremos ver”; y el segundo indicando que Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo hicieron por fines políticos.

En respuesta, el gobernante expresó: «Sobre temas como este, yo no voy a emitir comentarios, porque yo pienso que los comentarios que ellos han hecho sí son políticos. Yo sí le puedo decir que en otro momento en que había una situación, estando yo en la oposición, pues me he colocado a favor el país y a favor del Gobierno».

Aboga por la pacificación de Haití

El jefe de Estado dijo que espera que la comunidad internacional escuche la petición que viene haciendo desde hace dos años, de que Haití debe ser intervenida. «Esperamos que con los procesos, los acontecimientos que se están dando, la integración y participación de la República de Kenia, por eso tenemos reunión con su presidente, pues para que puedan, conjuntamente con una fuerza multinacional, pacificar a Haití, que es el principio de que ese país pueda volver a la normalidad».

En ese sentido, resaltó que la intervención de la comunidad internacional a esa nación, le beneficia mayormente a los más desposeídos, porque los haitianos pudientes ya se han marchado a otros países, incluyendo RD.

«La pacificación de Haití es conveniente principalmente para Haití, conveniente para la población haitiana más pobre, la población haitiana que no ha salido del país porque los pocos comerciantes y pocos ricos de Haití ya salieron o están en República Dominicana o están en Francia o están en Miami, los que están sufriendo son los pobres, los más pobres haitianos que están allá en un ambiente de violencia sin límites», expresó Abinader.

Dice advirtió a bandas haitianas que en RD no les va a ir bien

El presidente aseguró que ha tomado multiples acciones de control, para proteger la frontera. En ese sentido, aseguró que hasta el momento, ninguna banda haitiana ha entrado al país.

«Nosotros las tenemos identificadas, tenemos todo su perfil, datos específicos sobre los principales miembros de esas bandas y hasta ahora no han entrado y muy difícilmente entren. Y yo les he dicho que se mantengan alejados de la frontera, porque no les va a ir bien en la República Dominicana», sostuvo.

El mandatario habló ante miembros de la prensa, durante la entrega de la «LA Semanal», la cual se llevó a cabo en Nueva York, donde se encuentra con el objetivo principal de participar en la 78 Asamblea General de la ONU.