Abinader: En Haití sectores «agitan» contra buenas relaciones con RD; informa sobre dos nuevas presas

*Motiva cierre de la frontera y dice es buena su comunicación con Ariel Henry

*Adelanta su agenda en la ONU; asegura la verja perimetral está lista en un 92%

*El jefe de Estado deplora la falta de un interlocutor válido del lado haitiano

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El presidente Luis Abinader deploró la tarde de este lunes la falta de un “interlocutor válido” para desarrollar un diálogo útil entre Haití y la República Dominicana, situación que se empero cuando el jefe de Estado afirma que del otro lado de la frontera hay sectores que están “agitando” en contra de las buenas relaciones que debe de existir entre los dos países. Asimismo, ofreció detalles sobre la construcción de dos nuevas presas al borde de la frontera.

En una sesión de preguntas y respuestas en la rueda de prensa de los lunes (La Semanal), el Abinader detalló que la falta de ese interlocutor ha dificultado el poder solucionar los diferentes problemas comunes entre las dos naciones.

“Esa situación de ingobernabilidad (en Haití) y de falta de control de todo el territorio, hace que, en estos momentos, tenemos a un gobierno en el caso de Ariel Henry que reconoce que estas situaciones tienen que discutirse al más alto nivel de los gobiernos”, sostuvo.

Reafirmó que el primer ministro haitiano ha manifestado al gobierno dominicano que la construcción del canal para extraer aguas del Río Masacre no cuenta con el apoyo de las autoridades haitianas, pero que tampoco estas están en condición de detenerla.

“Ese canal es privado, es de un grupo privado, que quiere llevar esas aguas a sus fincas, y que no cuenta con la autorización, el apoyo ni los recursos del gobierno haitiano. Es un canal, repito, totalmente privado, de empresarios haitianos que (el agua) iría a un reservorio, una laguna para luego distribuirla a los diferentes terrenos y fincas propiedad de ese grupo”, detalló.

Dos nuevas presas

Abinader informó sobre los planes de construir dos nuevas presas en base a los ríos Masacre y Artibonito, esta última proyectada para ser operada conjuntamente con Haití en base a un acuerdo binacional.

Se trata de las presas Don Miguel y de Artibonito, las cuales se encuentran en la etapa final de sus respectivos diseños.

La Don Miguel se estima que su construcción llevará alrededor de 30 meses, y conllevará una inversión de RD$2,700 millones.

En torno a la presa del río Artibonito, dijo que su diseño estaría terminado este próximo mes de octubre.

“La presa de Don Miguel es una presa más sencilla, en dos meses se van a terminar los diseños para luego licitar”, informó el presidente Abinader.

Propuesta de diálogo

El presidente de la República informó que el gobierno dominicano a solicitado a su par de Haití una reunión bilateral de la mesa hídrica binacional, para acordar una solución definitiva, pero condicionado dicho encuentro a la detención de la construcción del canal.

“Ellos deben de detener la construcción del canal e inmediatamente acudir al diálogo, que es lo que nosotros queremos…primero detener la construcción, saber que es imposible, además técnicamente es inaceptable para nosotros ese canal y acudir a la discusión de la mesa hídrica binacional”, precisó.

Prohibición de ingreso

El presidente anunció que República Dominicana ha suspendido el ingreso al país de las personas que están involucradas en la construcción del referido canal.

“Aquí hay personas que están buscando, creando y provocando también, con fines políticos internos haitianos, están agitando en contra de las buenas relaciones que deberíamos tener entre ambos países”, subrayó el mandatario para agregar que a ese grupo se le ha suspendido el ingreso a territorio dominicano y se hará lo mismo con otras personas.

Suspensión de visado

Abinader reafirmó la suspensión, anunciada más temprano, de la emisión del documento de visa para todos los haitianos, sin distinción, interesados en ingresar a territorio dominicano.

La medida se mantendrá hasta nuevo aviso y quedaría sin efecto en la medida de que se resuelva la situación, particularmente en lo que tiene que ver con la construcción del canal.

RD: Trampolín de viajeros haitianos

“Es bueno que ustedes sepan que el 85 por ciento de todos los ciudadanos haitianos que viaja fuer de Haití, lo hace por los aeropuertos dominicanos”, reveló el gobernante.

Otro dato que ofreció el mandatario indica que el 30 por ciento de las visas que otorgan los consulados dominicanos en Haití es a pasajeros haitianos que van a tomar vuelos desde los aeropuertos dominicanos.

“Esta es una situación que nosotros no deseamos, pero que ante la situación del momento tenemos que tomar”, subrayó.

Cierre de la frontera

Reiteró que, si la situación presentada por la construcción del canal no tiene una solución definitiva este próximo jueves, a partir de ahí el gobierno dominicano dispondrá el cierre completo de la frontera.

Dijo estar consciente de las dificultades y contratiempos que generará esa drástica medida en los aspectos comercial, empresarial y de otra índole de ambos lados.

El cierre total incluiría el comercial marítimo, terrestre y aéreo, precisó el jefe de Estado.

“Esperamos no llegar ahí y que haya una situación de sensatez, como debe de ocurrir entre dos países, y así lo quieren los gobiernos, colaborar, y estar en paz”, sostuvo.

Buena comunicación

En respuesta a una pregunta de El Nuevo Diario, el presidente Abinader afirmó que su comunicación con el primer ministro haitiano “es muy buena”.

“Nosotros tenemos una buena comunicación con el primer ministro, Ariel Henry, y los temas que se presentan, emergencias y situaciones, pues conversamos, pero ellos tienen muchísimas limitaciones, recuerden que parte del territorio haitiano está controlado por bandas”, subrayó.

Adelanta agenda en la ONU

El presidente de la República anticipó que, en su próxima visita a las Naciones Unidas, en los próximos días, se estará reuniendo con su homólogo de Kenia, para conocer de los planes que ese país sudafricano tiene a través de sus fuerzas en territorio haitiano.

“Nosotros no podemos intervenir, pero debemos sí conocer (de las medidas que se adoptarán) para nosotros tomar las protecciones debidas”, aseguró.

Adelantó que durante su participación en la ONU abordará nuevamente el tema haitiano, tras apuntar que es imposible obviarlo en un escenario de esa naturaleza.

“Es imposible que vayamos a la ONU y no hablar del tema haitiano, y es como lo dice el embajador (Rubén) Silié, todos los países pueden cansarse de Haití, menos la República Dominicana”, indicó.

Descarta intervención

“No, eso no se ha planteado, porque eso sería una intervención ya en territorio haitiano”, dijo cortante el jefe de Estado cuando un comunicador le preguntó sobre la posibilidad de que el Ejército de la República Dominicana cruzara la frontera para detener la construcción del canal.

Verja perimetral en un 92%

El presidente aseguró que la verja perimetral en el área de Montecristi está construida en alrededor de un 92% y que ya ha estado dando resultados importantes.

«Es bueno que ustedes investiguen con los ganaderos de la zona para que vean ya cuáles resultados están dando en término de seguridad. O sea, ya hay resultados importantes con la verja, y solamente estamos esperando la solución definitiva para no inaugurar una parte», expresó.

Dijo que en Elías Piña, que aunque es más pequeña la distancia en construcción, está casi lista en un 100 por ciento.

Cuerpo diplomático y consular

El ejecutivo de la nación informó que la embajada dominicana en Puerto Príncipe seguirá accionando como de rutina, mientras que los cónsules, como no estarían otorgando visas, estarían siendo llamados a consulta por el ministerio de Relaciones Exteriores.

“El cuerpo consular y diplomático está presente en Haití con las limitaciones que hay por los temas de seguridad”, adujo.

RD no aceptará incontrolables

“Nosotros no podemos permitir que incontrolables en un país hagan lo que les venga en gana. Si allá son incontrolables, nosotros tenemos que controlarlos desde aquí”, dijo Abinader en una clara alusión de quienes están construyendo el canal.

“Todo se está haciendo en este gobierno”

Abinader dijo que, en materia hídrica y de construcción de presas, todo se está haciendo en este gobierno.

“Aquí se ha hablado de presas, mucha gente me dice empiece, por ejemplo, con la presa de Joca, en Elías Piñas, que también ayuda parte de San Juan, pero no había ningún diseño de la presa de Joca; se habla de la presa de Artibonito, pero no había ningún diseño de esa presa, el diseño lo estamos haciendo nosotros ahora. No había ningún diseño de la presa de Haina para el agua del Gran Santo Domingo, ni tampoco de la presa de Don Juan. Todo se está haciendo en este gobierno, todo se está diseñando en este Gobierno”, sostuvo.