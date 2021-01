Abinader elogia con respeto al magistrado Vargas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader elogió y mostró hoy respeto personal por el magistrado José Alejandro Vargas, cuando este era evaluado como aspirante a ser miembro del Tribunal Constitucional.

El escenario fue el Palacio Nacional, donde el Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por Abinader, entrevistó al tercer y último grupo de postulantes.

Así, al mediodía le tocó al juez Vargas, que habló de la humildad que debe caracterizar a un juzgador.

“Lo peor que le puede pasar a un juez es pensar que tiene poder. El juez lo que tiene es un privilegio que le otorga la sociedad para juzgar. Un juez que se crea con poder es un peligro”, expresó ante los consejeros.

Entonces el presidente respondió:

“Yo creo que todos los que creamos que somos poderosos en cualquier posición en nuestra vida es un peligro, porque todo poder es pasajero”.

Esa no fue la única avenencia entre ambos. Es más: Vargas tuvo salidas jocosas y se manejó con sapiencia, tanto que fue elogiado por el mandatario.

En efecto, ya cuando terminaba su entrevista, Abinader le dijo:

-Muchas gracias doctor, usted siempre tiene una actitud de enseñanza, por eso practica el magisterio.

-Gracias señor presidente, y yo espero que al cambiarme la silla me haya cambiado la suerte.

Vargas terminó así lo que había dicho al principio:

“Al que le cambian la silla le cambian la suerte. La otra vez que yo vine la silla era roja, ahora me la cambiaron, y eso me da mucha esperanza”.

En la ocasión anterior, fue evaluado para ser miembro titular del Tribunal Superior Electoral, pero declinó.

Un poco más

El juzgador afirmó que violar el toque de queda no constituye ninguna infracción a la ley, sino “una desobediencia a una decisión del presidente de la República”.

Por ello sugirió que las sanciones correspondientes sean estipuladas por el Congreso en la misma ley del estado de emergencia, para lo cual se pueden considerar los parámetros de castigo de la Procuraduría General de la República.

Vargas recalcó que las sanciones no pueden ser aplicadas de acuerdo a la Ley General de Salud (42-01), sino en base a lo que establezca la ley del estado de emergencia.

En definitiva, según él, cuando un ciudadano es apresado por violar el toque de queda, realmente no lo es por eso sino por quebrantar un decreto presidencial, donde se establece un horario de restricciones.

“Cuando a mí me detienen, el policía me dice: ‘Usted está siendo detenido porque está violando el toque de queda’. No me está diciendo que estoy siendo detenido porque violé la Ley de Salud”, razonó.

Además, dijo que el toque de queda es hoy por una pandemia, pero mañana podría serlo por un fenónemo natural.

El magistrado tuvo a su cargo el sonado caso Antipulpo, e impuso medidas de coerción a los implicados en él. Más recientemente, sentenció que no existe el archivo definitivo de casos de Odebrecht.-