Abinader: El libanés que quiere ser presidente

El dominico-libanés Luis Rodolfo Abinader Corona candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), deja cada día una nube negra de dudas en la esperanza de un gobierno democrático por y para el pueblo dominicano. Nosotros no sabemos si es verdad que este representa “el cambio” o solo se convertirá en “la cura que resulta más mala que la enfermedad”.

El discurso central de la Cuarta Conferencia de la Diáspora Libanesa en el 2017, ha sido una de las alocuciones más fervientes y apasionadas de Abinader en presencia del presidente de la República del Líbano, Michel Aoun, el Ministro de Relaciones Exteriores, Gebral Bassin y más de dos mil descendientes de libaneses procedentes de todo el mundo. Sin duda, la tayota encontró el sazón necesario para dejar claro su amor a su linaje inmigrante libanés.

El tener doble nacionalidad y estar orgulloso de tus raíces inmigrantes no es un delito alguno; pero es importante destacar que el candidato presidencial del PRM, deja muy claro en este discurso, que está más orgulloso de ser libanés que dominicano; más aún deja claro que en sus venas lleva la sangre de gente inteligente y creativa del líbano, no quisqueyana.

Abinader con una retórica brillante e impresionante dejó a un público libanés en euforia con sus emotivas palabras. Este quien afirmó que una mujer dominicana no era suficiente para ser su esposa y madre de sus hijos, ya que esta tenía que ser de ascendencia libanesa. Abinader no podía permitir que sus hijos fueran de descendencia criolla.

Este pueblo no puede creer en Luis Abinader, ya que sus acciones lo delatan como un remedio que solo va curar los síntomas temporales de la falta de democracia del país. Este candidato que alardea de ser un doliente del pueblo al salir a combatir la pandemia del Coronavirus, pero hace más campaña presidencial y denota que ese dolor no es tan fuerte como para exonerar los pagos cuatrimestrales de los estudiantes de su Universidad O & M. Este que dice ser un defensor de los jóvenes, pero sí sabe imponer el pago a estos estudiantes que ahora no pueden costear sus matrículas.

Es el mismo Abinader que no cree en la preparación profesional de su universidad y decidió obtener la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec). ¿Por qué Abinader no estudio en su universidad? Este señor no cree ni en lo suyo y ¿ Por qué el pueblo dominicano debe que creer en él?

Lo que sí cree el candidato presidencial del PRM es un su compañía Cementos Santo Domingo, la cual ha establecido varios negocios lucrativos con el gobierno y hasta gestionó según informaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cerca del 93% del terreno para extraer piedra caliza, que pertenece al Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó y a la reserva forestal de Hatillo.

Ningún perremeista sabe ¿Cuáles son las posiciones del plan de gobierno de Luis Abinader para erradicar la corrupción gubernamental?, ¿Cuáles son sus planes para terminar con la invasión pacífica de los haitianos?, ¿Cuáles son sus proyectos para erradicar la deuda externa y librar a nuestras futuras generaciones?. En estos temas el señor Luis Abinader es más mudo que el presidente Danilo Medina. Nosotros no podemos darnos el lujo de elegir mal al próximo presidente de la República Dominicana.

Por otro lado, en una de las últimas alocuciones del detective, escritor, periodista y colaborador de los Servicios de Inteligencia de los Estados Unidos, el señor Ángel Martínez, este expuso que la campaña presidencial de Abinader está financiada por el narcotráfico. Una acusación demoledora a las aspiraciones que tiene nuestro pueblo de sacar del gobierno al confirmado narcoestado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Martínez asegura que hay 37 narcotraficantes que han hecho aportes económicos al actual líder político con más proximidad a la presidencia. Entre los nombres de los alegados narcotraficantes mencionado por el detective Martínez están: José Rafael Fermín,“Fermín el Loco”, el actual Diputado por la provincia Duarte por el PRM, Franklin Romero, el postulado y deportado en enero, el ex candidato a Regidor por el PRM Melvin Martínez “ El Chamo”, este último le entregó más de 2 millones de dólares según las investigaciones de la DEA, donde el PRM se encuentra mencionado 11 veces por lavado de dinero del narcotráfico. Martínez asegura que los hospitales temporales donados por Luis Abinader, son parte de los recursos económicos aportados por lavado y personas ligadas al narcotráfico dentro del PRM.

La República Dominicana corre un gran riesgo si entregara en las manos de un candidato presidencial que tiene en su corazón al líbano y tiene tan poco amor por nosotros los pendejos dominicanos. La doble nacionalidad libanesa confirmada por él mismo, las alegaciones con el lavado de activos y aportes en su campaña hace imperante el no votar por Luis Abinader. Nosotros estamos seguros que nos saldrá más la sal que el chivo, si dejamos que este libanés sea el administrador de la soberanía nacional.

Anuncios

Relacionado