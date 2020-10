Abinader: “El camino es largo, pero conseguiremos llegar a la meta juntos”; aquí discurso íntegro

View this post on Instagram

aquí discurso íntegro / El presidente Luis Abinader (@luisabinader), al abordar la situación que vive actualmente la República Dominicana, declaró que “el camino es largo, pero conseguiremos llegar a la meta juntos, sin dejar a nadie atrás y con el firme convencimiento de haber tenido un comportamiento ético y ejemplar. El gobernante pronunció un discurso al país la noche de este viernes, el cual se caracterizó por su corta duración, en el que anunció la donación de su salario durante los cuatro años que permanezca en el cargo, e igual propuso disminuir al 50% los recursos que reciben los partidos políticos como aportes del Estado. Continúa leyendo esta noticia haciendo clic en el enlace de nuestra biografía. #ElNuevoDiarioRD