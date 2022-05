Abinader dice que todavía no tiene una decisión sobre una eventual repostulación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader todavía no tiene la decisión sobre una eventual repostulación, de cara a las elecciones presidenciales a celebrarse en el 2024.

“¿Tú quiere que te diga la realidad?, no tengo decisión, yo no tengo decisión. Yo te lo digo con toda sinceridad, no la tengo la decisión”, le manifestó el mandatario a Sergio Carlo en una entrevista a remoto, en la cual explicó que con el tema de la reelección no va a convencer ni siquiera a un diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Eso tiene venir con un convencimiento nacional de que nosotros realmente necesitamos eso”, señaló.

El mandatario reiteró que no modificará la Constitución para reelegirse y que la propuesta para modificarla es con el fin de lograr la independencia del Ministerio Público, “como un legado para el país”.

Relacionado