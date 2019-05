Abinader dice presentará proyecto para duplicar y asignar por ley beneficios tarjeta Solidaridad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El precandidato presidencial Luis Abinader informó que prepara un proyecto para convertir en ley los programas de asistencia social del gobierno, para lo cual solicitará el apoyo de todos los partidos, por tratarse de una inversión social que debe trascender el interés político.

De acuerdo a un comunicado del equipo de prensa del aspirante, Abinader señaló que en los próximos días presentará al Congreso Nacional un proyecto de Ley que garantice a las familias de menos recursos los derechos sociales que les corresponden, “para que nadie pueda estar en el futuro, aprovechándose de sus necesidades a cambio de sus votos. Espero que el congreso declare de emergencia este proyecto y todos los partidos lo apoyemos”.

Garantizó que las familias que actualmente reciben los beneficios de solidaridad continuarán recibiéndolos, pero esta vez con mayores beneficios que vamos a duplicar, para ayudar a las madres y a las familias a salir verdaderamente de la pobreza.

“Para ello te entregaremos próximamente como garantía, una nueva tarjeta que hemos denominado La Doble, porque vamos a duplicar las ayudas actuales”, aseguró Abinader en la nota de prensa.

Agregó que serán incluidas entre los beneficiarios todas las madres que de igual manera merezcan el apoyo del gobierno, y que por razones políticas no se les entrega en la actualidad.

“En definitiva, a las madres dominicanas, a todas sin discriminación política, perremeístas, peledeístas, de otros o de ningún partido, les quiero decir hoy que en el Gobierno del Cambio, les vamos a devolver su dignidad y sus derechos. Trabajaremos contigo para que tus sueños se conviertan en una realidad”, dice el documento.

“Desde ahora me comprometo a mantener, y a mejorar significativamente las ayudas de todos los programas de Solidaridad que ustedes, las madres de los sectores más vulnerables de la población reciben hoy”, expuso el economista y líder político en mensaje en video difundido por todas sus plataformas digitales con motivo de celebrarse este domingo el Día de las Madres.

Dijo que le duele decir que desde hace meses viene recorriendo los barrios de nuestro país, y observando con preocupación cómo la alegría natural de nuestras madres, se ha venido convirtiendo en angustia y desesperación.

“Sé que la situación de pobreza, inseguridad y violencia en que las madres de los sectores populares viven hoy, no puede ser motivo de celebración alguna”, manifestó.

“Yo si sé que las más afectadas por esta situación de desesperanza y precariedad son ustedes, las amas de casa y madres solteras, que hoy están completamente desprotegidas simplemente porque no tienen una cuña o un padrino en el PLD”, precisó.

“¿Cómo no vivir en situación de angustia y desesperanza, cuando muchas de ustedes no saben si podrán conseguir o no, los trescientos pesos que necesitan para que sus hijos coman?”, se preguntó el también economista.

“En el gobierno del cambio que iniciaremos en 2020, protegerlas a ustedes será nuestra principal prioridad, ya no necesitarás dar tu voto a cambio para poder seguir contando con la ayuda que recibes hoy”, garantizó.

“Se acercan mejores tiempos. Tiempos de cambio y tranquilidad en sus vidas. Se acerca el momento del Cambio, que tengan un feliz Día de las Madres y Dios las bendiga a todas”, concluye el mensaje

