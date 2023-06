Abinader dice homicidios han bajado y darán estadísticas; asignó RD$4 mil MM extras a PN

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que los homicidios han disminuido en este mes de junio, con relación al pasado mes de mayo, en donde según dijo «hubo un pico».

A su salida de la reunión con Consejo Superior Policial, realizada en el salón Club de Oficiales Palacio de la Policía Nacional, el jefe de Estado adelantó que en las próximas semanas ofrecerán estadísticas sobre la situación de los crímenes y la delincuencia en el país.

«El próximo lunes sí les vamos a preparar un informe de estadísticas sobre la situación», dijo.

Asimismo, aseguró que atenderán cada situación de manera directa y con los recursos indicados.

«Para nosotros, un solo crimen es demasiado, para nosotros un solo asalto, un solo robo, es demasiado, pero estamos viendo las estadísticas para nosotros atenderlo de manera directamente y darle el seguimiento debido, con los recursos indicados», expresó el mandatario.

RD$4,000 millones extras para PN

El gobernante que para este año, le asignaron RD$4,000 millones extras para la reforma de la Policía Nacional.

«Es bueno que ustedes sepan que a la Policía para este año, y toda la reforma que se está haciendo, desde el presupuesto le hemos asignado RD$4 mil millones extras», dijo Abinader.

Asimismo, aseguró que se está avanzando en la reforma policial.

«Estamos trabajando, se está avanzando en el proceso de reforma, nunca se va a ver tampoco inmediatamente resultados, lo que les puedo decir es que por primera vez se están empezando a hacer las cosas de la manera correcta y con una colaboración», dijo.

Además, destacó que en la actualidad hay «una mucho mayor colaboración entre el Ministerio Público y la Policía».

Le responde a Leonel

El jefe de Estado también, respondió a las declaraciones del presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, quien dijo que Abinader es un orquesta que quiere tocar todos los instrumentos.

Abinader respondió diciéndole que él no le huye a los problemas.

«Yo respeto a todos los líderes políticos y yo no me refiero personalmente a ningunos, yo pienso que cada quien tiene a estilo y mi estilo no es huirle a los problemas, es enfrentarlos», expresó.

Se recuerda que Fernández dijo: «Tenemos un presidente que es un hombre orquesta, quiere tocar todos los instrumentos. Aquí en San Pedro de Macorís sería un hombre de equipo: lanzador, receptor y bateador. Si batea, quiere salir corriendo a buscar la bola. Un presidente que juega solo está destinado a que su equipo pierda el juego».

