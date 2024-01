Abinader dice es el único presidente RD que firmó 9 puntos con asesinado mandatario de Haití

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader recordó este lunes, que es el único presidente dominicano que firmó nueve puntos con el presidente de Haití Jovenel Moïse, el cual fue asesinado en julio del 2021.

El mandatario se expresó durante LA Semanal con la Prensa, donde dijo que es el único Gobierno que ha tenido un plan ante la situación que se vive en el vecino país.

«El único Gobierno que ha tenido un plan y que firmó nueve puntos con el presidente Jovenel Moise sobre puntos específicos, fuimos nosotros. Hemos seguido trabajando en esa dirección, adaptándonos a las situaciones y a los problemas de Haití», expresó.

«Por primera vez un Gobierno tiene un plan y sabemos lo que está pasando en ese país», reiteró, tras un miembro de la prensa preguntarle en la actividad por un video que circuló en el mes de diciembre de unos haitianos que ingresaron de manera ilegal a territorio dominicano, pero que luego fueron detenidos.

Abinader reconoció que en todas las fronteras del mundo hay situaciones irregulares, pero aseguró: «nosotros cada vez tenemos más métodos de investigar».

También, aclaró que aquí no ha habido ningún problema con los haitianos en cuanto al mercado. «Yo dije, cuando tuvimos el problema con Haití, -la frontera no va a ser la misma- y hay un nuevo protocolo de seguridad, ese protocolo tiene la parte biométrica, tiene un nuevo orden diferente, tú no te puedes pasar a la ciudad».

Los nueve puntos a los que se refirió Abinader

Los nueve puntos a los que se refirió el mandatario dominicano, son a los dados a conocer en enero del 2021, acerca de la declaración conjunta de la reunión entre él y Jovenel Moïse.

Esos puntos fueron los siguientes:

La República Dominicana y la República de Haití, así como sus instituciones democráticas, están dispuestas a trabajar en el proceso de identificación y de inscripción en el registro civil haitiano de todos los ciudadanos haitianos que estén en territorio dominicano.

En el ámbito de la salud, con la colaboración de la comunidad internacional que ha mostrado su voluntad de financiar hospitales en Haití, ambos mandatarios se comprometen a cooperar en la construcción de hospitales generales en territorio haitiano, ubicados donde el gobierno de ese país lo considere apropiado, con el fin de reducir el uso intensivo de los hospitales dominicanos, un tema de gran sensibilidad en República Dominicana.

Abrir el proceso de negociación para delimitar las fronteras marítimas entre los dos países. Este proceso se iniciará lo antes posible.

Tomar las medidas apropiadas, cada país en su propio territorio, para desplegar tecnologías de vanguardia que faciliten eliminar el flujo migratorio irregular, el tráfico y la trata de personas, el flujo de armas, el narcotráfico y el robo de ganado, entre otras actividades ilícitas.

Cooperar de manera mutua y sostenible en los campos de la energía, la producción agrícola e industrial, el combustible para cocinar y los esfuerzos para frenar la desertificación.

Trabajar para lograr la financiación necesaria para la adopción de un plan de capacitación y apoyo, que facilite la labor de ambos países para reforzar la seguridad y la vigilancia fronteriza; consecuentemente, cada país colaborará con el otro en caso de que se construyan controles físicos o tecnológicos en todo el borde terrestre de la frontera.

Continuar negociaciones de manera sostenida hasta alcanzar un acuerdo comercial general, con el objeto de establecer normas transparentes, estables, justas y previsibles para ambas partes y que permita frenar el contrabando que erosiona la base impositiva de ambos países.

Trabajar estrechamente para planificar una matriz de interconexión energética entre ambos países, priorizando las energías renovables (eólica, solar, biomasa, hidroeléctrica), que permita el intercambio del excedente de energía de un país a otro.

Fomentar la producción de productos biodegradables en lugar de aquellos que dañan el medioambiente, especialmente los fabricados con poliestireno.