Abinader dice altos precios es una preocupación universal; reelección es una decisión díficil

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader aseguró que la criminalidad y los altos precios son preocupaciones universales. También, se refirió al tema de la reelección, decisión que calificó de díficil.

«Ese es un tema recurrente, y no solamente en la RD. Especialmente, criminalidad y altos precios es prácticamente una preocupación universal, porque ese es el día a día, en el día a día tu sales de tu casa y obviamente, quieres tener seguridad. En el día a día también, tú vas a comprar y vas a querer comprar a los mejores precios», dijo el jefe de estado, durante una entrevista en el programa «Esta noche Mariasela», de Color Visión.

La respuesta del mandatario surgió a raíz de una pregunta realizada por Mariasela, sobre los resultados de la última encuesta de la encuestadora Gallup, la cual arrojó que la mayoría de los ciudadanos consultados consideraron que los principales problemas que hay en el país son la delincuencia, la inflación y el desempleo.

En esa entrevista, el gobernante también, resaltó que por primera vez en la historia de la República Dominicana se han sometido a los traficantes que han sido militares, empleados de Migración y otros civiles.

«Nunca antes se habían deportado la cantidad de extranjeros que se están deportando en este momento, y hay que decir algo, estamos en la peor crisis de Haití, nunca antes Haití había estado en la situación que está ahora», dijo.

Sobre la reelección

El mandatario indicó que la «reelección es una decisión muy díficil, que tiene su pro y que tiene su contra, obviamente, como todo». Sin embargo, dijo: «Yo obligatoriamente tendré que decirlo».

Además, resaltó que él no siente amor por el poder. «A mi no me gusta el poder, yo siento pasión por el ejercicio, por resolver los problemas, pero me han tocado cuatro años díficiles», expresó el mandatario, quien dejó saber que se emociona cuando inaugura una obra importante para el país.

En ese sentido, destacó que a principio de enero llegará el primer crucero a Pedernales, se pronóstica que será el más grande del mundo. «Ese día, cuando yo vea a esos turistas desembarcando, yendo a Pedernales, yendo a vacacionar, creando actividad económica en Barahona, en Independencia, yo que no bebo, me voy a tomar un traguito ese día, eso es lo que a mi me apasiona», indicó.

Sobre el muro

Al referirse al muro fronterizo, Abinader afirmó que la primera parte, la cual consta de 54 kilómetros, debe concluir en los próximos dos meses. «Después, vamos a ver cuándo conseguimos el dinero para el resto», agregó.

Además, aseguró que tal como lo prometió «aquí se está aplicando la ley de migración».

