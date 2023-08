Abinader destaca solidaridad de dominicanos es única: «Y que me excusen los demás países»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader destacó la noche de este viernes que la solidaridad de los dominicanos no tiene comparación, al tiempo que pidió excusa a los demás países.

«Y que me excusen los demás países, no tiene igual, la solidaridad de los dominicanos no tiene igual a ningún otro país y eso quiero agradecerlo cada día», expresó, al hablar en la cena de gala en el Greentree Country Club, en Nueva York, a donde viajó para participar el domingo en la Parada Dominicana.

Además, le exhortó a la diáspora no olvidarse de RD, porque este país siempre estará abierto, le esperará y le agradecerá.

Dice está «haciendo» un mejor país, para que quien lo reemplace trabaje en esa dirección

El mandatario dijo que trabaja cada día, cada hora y cada minuto, tratando de mejorar las condiciones de vida de República Dominicana «y haciendo un país mejor que el que encontramos, para que el que nos sustituya trabaje en esa dirección».

Asimismo, sostuvo que trabajar muchas horas al día es lo que destaca la grandeza de donde vienen.

«Hoy estoy apoyando y representando a todos los dominicanos de los cuales soy su presidente, pero también me siento orgulloso de serlo, porque cada día que los dominicanos trabajan en este gran país que les abrió sus puertas, todo lo que han hecho, es también mejorar las condiciones de vida de este país», expresó.

Sábado

A las 9:00 de la mañana de este sábado, Abinader participará en un desayuno con las seccionales y cónsules. Posteriormente, encabezará la firma de acuerdo para la promulgación de la Ley de Licencias de Conducir, actividad coordinada por la gobernadora del Estado de Nueva York, Kathy Hochul.

A las 11:00 de la mañana encabezará el acto de entrega de llaves para viviendas a dominicanos residentes en los Estados Unidos, el cual se desarrollará en el consulado dominicano.

Más tarde, el mandatario se dirigirá al Inwood Hill Park para un encuentro y fotografías con los niños de la Liga Infantil de Béisbol más antigua de Manhattan.

Luego recibirá un reconocimiento de parte de policías activos y retirados, en el Salón Alumnos de la Universidad de Columbia. De igual forma, sostendrá un encuentro con los oficiales electos del noreste en el Bakersfield.

Concluirá su agenda del sábado con el acto de entrega de reconocimientos por el INDEX, en el Salón Alumnos de la Universidad de Columbia.

Domingo

Para el domingo el jefe de Estado sostendrá un encuentro con la comunidad en el Restaurante Hudson, coordinado por el congresista Adriano Espaillat.

A la 1:00 de la tarde el presidente Abinader participará en la Parada Dominicana en Manhattan, siendo el primer mandatario dominicano que participa en esta actividad, que es la más importante actividad que realiza la diáspora.

