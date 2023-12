Abinader destaca logros de su gestión; dice actual Gobierno ha sacado mejores notas que el anterior

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la República, Luis Abinader Corona, ofreció este domingo un análisis detallado de los logros alcanzados durante su gestión, asegurando que su gobierno “ha sacado buenas notas” en comparación con la pasada administración.

Durante el acto en el que fue proclamado candidato presidencial por el Partido Dominicanos por el Cambio, realizado en el Centro Olímpico, Abinader señaló mejoras en áreas cruciales como la educación, la reducción de la delincuencia, la construcción de viviendas y la renovación hospitalaria, las cuales, a su entender, presentaban deficiencia en el Gabinete anterior.

“Es claro que nuestras notas están ahí y las del pasado no eran no eran muy buenas, ni en educación, ni en institucionalidad, tenían el doble de delincuencia que lo que hay ahora, no construían viviendas como lo estamos haciendo ahora, no arreglaron hospitales como lo estamos haciendo nosotros”, expresó el primer mandatario.

En cuanto a la parte institucional, el jefe de estado señaló que actualmente hay instituciones que supervisan y fiscalizan al gobierno dominicano, y que, a diferencia de la gestión pasada, existe una Junta Central Electoral y un Tribunal Superior Electoral donde sí trabajan personas serias y apartidistas, capaces de celebrar unas elecciones de manera transparente.

“Tenemos en la Junta Central Electoral y en el Tribunal Superior electoral personas serias, personas apartidistas que van a moderar y a celebrar elecciones de la manera más transparente, a diferencia del pasado, que ponía dirigentes políticos y tenían a una sociedad en zozobra con los más importante, que es la salud democrática de un país”, manifestó Abinader.

En sus declaraciones, el presidente resaltó, además, que durante su mandato se ha producido un aumento en el gasto social, duplicando las ayudas sociales, llevando seguros médicos a todo el país, duplicando la medicina de alto costo y duplicando las ayudas a los hospitales públicos.

Agregó que República Dominicana es “el único país de Latinoamérica al que le han subido la categoría los organismos crediticios por tercera vez, por el manejo de la economía en los momentos más difíciles”.

“Hemos sacado buenas notas y eso está afuera de la politiquería que abunda en estos momentos electorales”, recalcó.