Abinader designa miembros del Consejo Administrativo de CERTV

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El presidente de la República, Luis Abinader, designó este lunes a los nuevos integrantes del Consejo de Administración de la Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV) a través del decreto 238-21.

Mediante el referido decreto, el Poder Ejecutivo designó como presidente al productor de televisión Eliseo Antonio Méndez García, como vicepresidenta figura Carmen Heredia de Guerrero y como secretaria a Natalia Mármol Candelario.

El decreto indica en su primer artículo que además de los miembros ex oficio establecidos en el artículo 9 de de la Ley núm. 13403, el Consejo Administrativo de CERTV, también quedará integrado por Samuel Antonio Conde, Eliseo Antonio Pérez García, Natalia Mármol Candelario.

Entre los nuevos integrantes también figura la actual presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, Ynalda Mercedes Castillo Sandoval.

Méndez García agradeció al jefe de Estado la designación.

“Me honra la designación que me hace el presidente Luis Abinader, como presidente del Consejo de CERTV para este período de gobierno. Me comprometo a rendir mi mejor y mas efectivo servicio, junto a los demás miembros del Consejo. Un honor”, indicó.

El actual director del Consejo Administrativo de CERTV es el periodista Nelson Marte, quien asumió ese cargo en agosto del 2020.

SOBRE CERTV

Además del canal 4, la CERTV está compuesta por Quisqueya TV, canal 17, Dominicana FM//98.9. Quisqueya FM/96.1, Radio Santo Domingo, 620/AM.

Según los artículos 7, 8 y 19 de la Ley 134-03, el Consejo de Administración es el Órgano superior para la gobernabilidad de la Corporación y sus medios; seguido del Director General, Órgano de ejecución de las directrices del Consejo en la consolidación de la administración y dirección de la entidad.

El Consejo de la CERTV está compuesto por un presidente, vicepresidente; Ministro de Educación; Ministra de Educación Superior Ciencia y Tecnología; Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Ministro de Estado de Cultura; Administrador del Banco de Reservas y un miembro.

