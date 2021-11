Abinader designa a Bianca Báez Pearson como primera secretaria de embajada RD en La India

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader designó mediante el decreto 520-21 a la joven abogada nativa de La Romana, Bianca María Báez Pearson, como primera secretaria en la Embajada Dominicana en La India.

Báez Pearson es abogada de profesión, egresada de la Universidad Iberoamericana (Unibe) y posee el título de Juris Doctor de la escuela de derecho de la universidad estadounidense Florida State University (FSU).

La jurista posee además una maestría en Negocios Internacionales de American University Washington College of Law y cuenta con experiencia en la defensa de los derechos humanos y derechos de los inmigrantes tras su pasantía en el Robert Kennedy Center for Justice and Human Rights.

Báez Pearson ha realizado pasantías en organismos estatales (Congreso de Florida) y organismos federales (Congreso de los Estados Unidos), donde trabajó para la oficina del primer dominicano electo al Congreso de EE.UU., el congresista por Nueva York, Adriano Espaillat.

Asimismo, trabajó para LatinoJustice PRLDEF en Orlando, una organización enfocada en litigios de los desafios que impactan a la comunidad Latina en Estados Unidos, para asegurar una justicia transformadora, equitativa y accesible, empoderando a la comunidad y fomentando el liderazgo a través de la defensa de los derechos y de la educación. Báez fue electa entre cientos de estudiantes para participar en el programa de asistencia legal a través del Programa de Becas de Verano de la Florida Bar Foundation. Dicha entidad es una organización benéfica pública a nivel estatal en La Florida que proporciona fondos para asistencia legal y mejoras en la administración de justicia.

La misión diplomática a la que se integrará está liderada por el embajador David Puig, con quien de antemano asegura trabajará para mostrar el potencial de la República Dominicana en La India, así como ofrecer mayores oportunidades a los dominicanos para conocer esta interesante cultura.

“Entusiasmada y honrada por la gran oportunidad de poder servirle al país desde mi posición. Como joven, mujer, y profesional para mi esta es una gran distinción”, manifestó.

La jurista destacó el apoyo recibido de sus padres para su formación profesional y moral, ambos ya fallecidos, pero figuras connotadas en su ciudad natal, La Romana, por sus grandes aportes y trabajo social en la comunidad. Su padre, Luis Ramón Báez Pérez, fue comerciante, ayudante civil y líder comunitario del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y su madre, Bárbara Pearson de Báez, se destacó como catequista, y también por su trabajo en favor de la educación juvenil en la Parroquia de San Pablo.

Bianca Báez Pearson agradeció al presidente Luis Abinader por tomar en cuenta la juventud romanense y dice sentirse comprometida con honrar el legado de sus padres apoyando siempre a su comunidad y al país.

