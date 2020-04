Abinader demanda transparencia en tiempos de COVID-19; entregará hospital temporal SFM

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y fuerzas aliadas, Luis Abinader, demandó la creación de una comisión de funcionarios y personalidades que garanticen la debida transparencia y pulcritud en la conducción de los procesos de licitación que está haciendo el gobierno en la compra de materiales y equipos para enfrentar el Coronavirus.

Dijo que le han llegado quejas de competidores que prefieren no identificarse y ha visto serios cuestionamientos de comunicadores a esos procesos de licitaciones, que obligan a reformular la forma en que se está haciendo.

“Yo puedo tener cualquier diferencia de enfoques con funcionarios como Flavio Darío Espinal, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, o Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, pero el gobierno y el país tiene que poner al frente de esas licitaciones a personas con el perfil de funcionarios como ellos”, dijo Abinader al exponer en CDN detalles de sus cuestionamientos a determinadas licitaciones hechas hasta el momento y que han sido ampliamente cuestionadas por comunicadores de alta credibilidad.

Dijo que parte esencial del combate efectivo al COVID 19, es dar plenas seguridades de que el dinero se esté invirtiendo como se debe, en lo cual pueden ayudar reconocidas personalidades, de probada eficiencia y probidad.

Se refirió específicamente a que en licitaciones hechas por el gobierno en estos días se han producir significativas sobrevaluaciones, preguntándose si de esa manera puede alcanzar el dinero que se está recibiendo en donaciones o en nuevos préstamos.

“Eso es un crimen, una terrible demostración de insensibilidad, en un momento en que el país tiene el 4.5% de mortalidad, la más alta de América Latina”, sostuvo el candidato mientras mostraba gráficos con altos sobre precios en la compra de batas quirúrgicas estériles, mascarillas descartables N95 y otros materiales y otro equipos.

“Las compras totales tienen un sobre precio del orden de 194% entre los costos del mercado y a los que fueron ofertados en las licitaciones hechas por el gobierno. Constituye una vergüenza que estemos hablando de ese tipo de irregularidades cuando estamos atravesando por una calamidad como la que padecemos”, agregó.

Abinader aprovechó para felicitar a los empresarios, grandes, medianos y pequeños e instituciones que están haciendo donaciones de todo tipo para ayudar, lo que dijo es propio de la solidaridad que ha caracterizado a los dominicanos cuando ocurren situaciones como las que vive hoy el pueblo.

Hospital temporal para SFM

Dijo que además de la provisión de equipos y materiales que viene realizando en diferentes provincias del país junto a la dirección del PRM, de la importación de 40 mil kits para pruebas de detección del contagio de COVID-19, que llegan en el fin de semana, está donando junto a su familia y empresarios amigos un hospital temporal en San Francisco de Macorís, bajo carpas, con 120 camas, planta eléctrica y otros equipos, para entregarlo en 4 días a las autoridades y que ellas lo administren.

Recordó que ese hospital es parte de las sugerencias que hizo originalmente al gobierno para que sean habilitados hospitales provisionales en las provincias más afectadas por la pandemia.

Dijo también que ha donado el medicamento conocido como plaquinol, que está ayudando a combatir la enfermedad, en lugares como La Vega, donde lo hizo a través del médico y diputado Agustín Burgos. Dijo que hay muchas necesidades y carencias, como las denuncias que recogió que en La Vega y zonas adyacentes hay un solo ventilador.

Al ser cuestionado sobre por qué no ha salido a los lugares en que hace donaciones, como otros candidatos, dijo que esas muestras de exhibición con fines políticos no van con su forma de ser, y que en ocasiones ha salido a coordinar acciones, pero sin llevar ni convocar prensa, ya que no es personalmente su forma de hacer política.

