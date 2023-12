Abinader considera casos de corrupción de su Gobierno solo uno ha afectado el patrimonio del Estado

Asegura que los ciudadanos han sentido la disminución de la criminalidad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader, consideró este martes que de los casos de corrupción que han sonado de su gestión solo uno afectó el patrimonio del Estado, que fue el fraude de la Lotería Nacional, por el cual fue sometido su exadministrador Luis Maisichell Dicent.

“Cuando yo dije que aquí en ningún momento ha sido afectado el patrimonio, es porque no ha sido afectado el patrimonio, vamos a ver los casos, que se mencionó uno, pero en los otros casos no ha sido afectado el patrimonio, entonces, eso ya es una decisión del MP; de a quién tiene prueba para llevar y de quién no tiene prueba para llevar”, dijo Abinader.

El jefe de Estado se pronunció en esos términos al ser entrevistado en El Sol de la Mañana, donde le preguntaron sobre el por qué solo ese caso fue sometido a la justicia, a lo que él respondió que “habría que preguntarle al Ministerio Público a quién llama y a quién no llama. Ahí hay cantidad de denuncias de corrupción de los gobiernos anteriores que tampoco han llamado, sería bueno preguntarle por qué”.

Asimismo, criticó al pasado Gobierno recomendándole denunciar los casos de corrupción que vean y echándole en cara que en esta gestión no pasa un caso de corrupción de RD$18,000 millones.

“Yo creo que eso es positivo para todos (denunciar casos de corrupción) o que si yo te digo es que en mi Gobierno no pasa un caso de RD$18,000 millones, en mi Gobierno no pasa eso, aquí hay controles, puede haber actos de corrupción, ningún Gobierno puede garantizar eso, yo lo que te garantizo es que yo actúo cuando ocurren esos casos de corrupción. Lo que te quiero decir es que en esos casos no somos iguales (él y el anterior Gobierno)”, manifestó.

Abinader reiteró que en su gestión detectan temprano la corrupción. “Aquí hay una Contraloría que trabaja, aquí hay una Dirección General de Compras y Contrataciones que trabaja, aquí hay una Dirección de Ética que trabaja”.

Abinader dijo que los dominicanos han sentido la disminución de la criminalidad en el país, y aseguró que en su gestión se aplican acciones del plan o recomendaciones de su asesor Rudolph Giuliani, como prometió antes de llegar al Gobierno, para controlar los asaltos, robos y ataques criminales en el país.

“La gente también cree, que nosotros lo hemos medido en las encuestas, dice que ha ido mejorando la criminalidad”, expresó Abinader en una entrevista para el programa matutino «El Sol de la Mañana».

Asimismo, sostuvo: “Ahí (en la fuerza de tarea) estamos aplicando las acciones que dieron resultado con Giuliani, incluyendo los cuadrantes que se están aplicando, pero hay que recordar que yo llegué al Gobierno y en el 2020 y 2021 el país estaba cerrado, la seguridad no era un tema en ese momento”. Dijo que esos planes, “por ejemplo, los cuadrantes, la identificación de lo que ellos llaman los criminales de carrera, todo eso es recomendaciones de ese equipo (equipo de Giuliani)”. El gobernante agregó que tienen también, todas las recomendaciones del “2Plan Colombia”, el cual funcionó en su momento. “O sea, tenemos un grupo de asesores, nosotros estamos buscando lo mejor de cada país”.